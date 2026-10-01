Quem usa vale-alimentação (VA) ou vale-refeição (VR) poderá encontrar mais opções para pagar com o cartão a partir de novembro. Uma nova regra determina que os sistemas das empresas que oferecem esses benefícios passem a funcionar de forma integrada. Na prática, isso permite que um cartão seja aceito em diferentes redes de pagamento, sem ficar preso à maquininha de uma única operadora.

A mudança faz parte das novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), definidas pelo governo em novembro de 2025. O decreto estabeleceu um prazo de 360 dias para que as empresas se adaptem à chamada interoperabilidade, que nada mais é do que a possibilidade de diferentes sistemas trabalharem juntos. O prazo termina em novembro de 2026.

Para quem recebe o benefício, a principal diferença deve aparecer na hora de pagar uma refeição ou uma compra de alimentos. Se o estabelecimento estiver habilitado a aceitar VA e VR, o cartão poderá ser utilizado mesmo que a maquininha pertença a uma empresa diferente da operadora do benefício. A regra, portanto, não significa que o cartão passará a funcionar em qualquer maquininha existente, mas amplia as redes que podem aceitar esses pagamentos.