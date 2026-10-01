Com a aproximação do fim do ano, aumentam as compras, reservas, pagamentos e movimentações financeiras. O período também exige atenção redobrada dos consumidores, já que criminosos podem se aproveitar da pressa e da expectativa das pessoas para aplicar golpes por meio de links falsos, mensagens, sites fraudulentos e solicitações de dados pessoais.

Entre as principais recomendações está a conferência das informações antes de qualquer pagamento. É importante verificar se o contato, site ou perfil realmente pertence à empresa ou à pessoa que está sendo apresentada na mensagem.

A orientação vale especialmente para ofertas recebidas por redes sociais, aplicativos de mensagens e e-mails. Desconfie de promoções muito fora do preço habitual, links desconhecidos e pedidos para realizar pagamentos com urgência.