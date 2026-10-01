Com a aproximação do fim do ano, aumentam as compras, reservas, pagamentos e movimentações financeiras. O período também exige atenção redobrada dos consumidores, já que criminosos podem se aproveitar da pressa e da expectativa das pessoas para aplicar golpes por meio de links falsos, mensagens, sites fraudulentos e solicitações de dados pessoais.
Entre as principais recomendações está a conferência das informações antes de qualquer pagamento. É importante verificar se o contato, site ou perfil realmente pertence à empresa ou à pessoa que está sendo apresentada na mensagem.
A orientação vale especialmente para ofertas recebidas por redes sociais, aplicativos de mensagens e e-mails. Desconfie de promoções muito fora do preço habitual, links desconhecidos e pedidos para realizar pagamentos com urgência.
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Atenção antes de pagar
Antes de fazer um Pix, boleto ou pagamento com cartão, o consumidor deve conferir o nome do beneficiário, os dados da transação e, quando possível, acessar diretamente o site ou aplicativo oficial da empresa, em vez de utilizar links recebidos por mensagens.
Também é importante evitar o compartilhamento de senhas, códigos de autenticação e outros dados pessoais. Bancos e empresas não costumam solicitar informações sensíveis por canais desconhecidos.
A advogada e consultora jurídica Dra. Zaira Castro alerta que os consumidores devem verificar as informações antes de realizar qualquer transação.
“Essa época do ano exige um pouco mais de atenção, porque os golpes costumam se aproveitar justamente da pressa e da expectativa das pessoas.”
Segundo ela, a conferência deve ocorrer antes de qualquer ação que envolva dinheiro ou informações pessoais.
“Antes de fazer um pagamento, clicar em um link ou passar qualquer dado pessoal, é importante conferir se aquele contato realmente é da empresa ou da pessoa que está dizendo ser.”
Caiu em um golpe? Agir rápido é fundamental
Caso a pessoa perceba que foi vítima de um golpe, a orientação é não esperar para tomar providências. O primeiro passo é procurar imediatamente o banco pelos canais oficiais para informar o ocorrido e tentar bloquear ou contestar a transação.
No caso de transferências via Pix, também é possível solicitar ao banco a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), procedimento criado pelo Banco Central para situações de fraude, golpe ou crime. A instituição financeira fará a análise do caso e a devolução depende, entre outros fatores, da existência de recursos na conta que recebeu o dinheiro.
A vítima também deve reunir todas as informações relacionadas ao golpe, como conversas, comprovantes de pagamento, números de telefone, links, e-mails, anúncios e capturas de tela.
“Ela deve procurar imediatamente o banco para tentar bloquear ou contestar a transação, guardar todas as provas, como conversas, comprovantes e prints, e registrar um boletim de ocorrência”, orienta Zaira.
O que fazer após o golpe
Além de comunicar o banco, a vítima deve registrar um boletim de ocorrência e preservar as provas. Esses documentos podem ser importantes para demonstrar como o golpe aconteceu e para eventuais medidas administrativas ou judiciais.
A advogada reforça que a rapidez pode fazer diferença na adoção das medidas necessárias.
“Quanto mais rápido ela agir e quanto mais informações conseguir reunir, maiores são as possibilidades de tomar as medidas necessárias para tentar recuperar o prejuízo.”
Como se proteger
- Desconfie de ofertas muito abaixo do preço habitual;
- Não clique em links recebidos de contatos desconhecidos;
- Confira se o site ou perfil pertence realmente à empresa;
- Antes do Pix, confira o nome do destinatário e os dados da transação;
- Nunca compartilhe senhas ou códigos de autenticação;
- Evite realizar pagamentos sob pressão ou com urgência;
- Guarde comprovantes e conversas relacionadas à compra;
- Em caso de golpe, comunique imediatamente o banco;
- Registre um boletim de ocorrência e preserve todas as provas
Por isso, a principal recomendação durante o período de compras e festas é não agir por impulso. Conferir informações, desconfiar de pedidos inesperados e utilizar somente canais oficiais são medidas que podem ajudar a reduzir os riscos de cair em golpes.