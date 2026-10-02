Quem está procurando um novo companheiro de quatro patas pode encontrar um amigo especial neste sábado (3). Uma feira de adoção de cães e gatos do Bem-Estar Animal será realizada das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780.
A ação reúne animais que estão à espera de uma oportunidade para começar uma nova história ao lado de uma família. Entre latidos, miados e muitos olhares curiosos, os pets estarão no local esperando por alguém disposto a oferecer carinho, cuidado e um lar.
Mais do que encontrar um animal de estimação, a adoção pode representar a chance de transformar a vida de um pet que espera por uma família. Cada animal levado para casa passa a ganhar a oportunidade de ter uma rotina cercada de atenção, segurança e afeto.
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Uma nova história pode começar
Para quem pensa em adotar, o encontro também é uma oportunidade de conhecer de perto os animais disponíveis e descobrir qual deles pode combinar com a rotina da família.
A decisão, porém, deve ser tomada com responsabilidade. Cães e gatos precisam de alimentação adequada, cuidados veterinários, segurança, atenção e, principalmente, compromisso durante toda a vida.
A expectativa é de que os animais encontrem lares responsáveis e famílias dispostas a oferecer muito amor.
Serviço
Local: Petz – Avenida Centenário, 780
Data: sábado (3)
Horário: das 10h às 14h
Ação: adoção de cães e gatos do Bem-Estar Animal
Quem sabe um olhar, um rabinho abanando ou um miado não seja o começo de uma amizade para a vida toda?