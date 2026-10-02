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Cães e gatos esperam por um lar em feira de adoção neste sábado

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Uma nova história pode começar neste sábado! Cães e gatos do Bem-Estar Animal estarão à espera de uma família na feira de adoção, das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780.
Uma nova história pode começar neste sábado! Cães e gatos do Bem-Estar Animal estarão à espera de uma família na feira de adoção, das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780.

Quem está procurando um novo companheiro de quatro patas pode encontrar um amigo especial neste sábado (3). Uma feira de adoção de cães e gatos do Bem-Estar Animal será realizada das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780.

A ação reúne animais que estão à espera de uma oportunidade para começar uma nova história ao lado de uma família. Entre latidos, miados e muitos olhares curiosos, os pets estarão no local esperando por alguém disposto a oferecer carinho, cuidado e um lar.

Mais do que encontrar um animal de estimação, a adoção pode representar a chance de transformar a vida de um pet que espera por uma família. Cada animal levado para casa passa a ganhar a oportunidade de ter uma rotina cercada de atenção, segurança e afeto.

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Uma nova história pode começar

Para quem pensa em adotar, o encontro também é uma oportunidade de conhecer de perto os animais disponíveis e descobrir qual deles pode combinar com a rotina da família.

A decisão, porém, deve ser tomada com responsabilidade. Cães e gatos precisam de alimentação adequada, cuidados veterinários, segurança, atenção e, principalmente, compromisso durante toda a vida.

A expectativa é de que os animais encontrem lares responsáveis e famílias dispostas a oferecer muito amor.

Serviço

Local: Petz – Avenida Centenário, 780
Data: sábado (3)
Horário: das 10h às 14h
Ação: adoção de cães e gatos do Bem-Estar Animal

Quem sabe um olhar, um rabinho abanando ou um miado não seja o começo de uma amizade para a vida toda? 

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