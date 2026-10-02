Quem está procurando um novo companheiro de quatro patas pode encontrar um amigo especial neste sábado (3). Uma feira de adoção de cães e gatos do Bem-Estar Animal será realizada das 10h às 14h, na Petz da Avenida Centenário, 780.

A ação reúne animais que estão à espera de uma oportunidade para começar uma nova história ao lado de uma família. Entre latidos, miados e muitos olhares curiosos, os pets estarão no local esperando por alguém disposto a oferecer carinho, cuidado e um lar.

Mais do que encontrar um animal de estimação, a adoção pode representar a chance de transformar a vida de um pet que espera por uma família. Cada animal levado para casa passa a ganhar a oportunidade de ter uma rotina cercada de atenção, segurança e afeto.