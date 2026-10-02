Piracicaba encerrou agosto com saldo positivo de 215 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Os números foram divulgados no fim de setembro.
Ao longo do mês, o município registrou 6.502 admissões e 6.287 desligamentos, resultado que representa a criação líquida de 215 postos de trabalho com carteira assinada.
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Serviços lideram geração de empregos
Entre os setores da economia, serviços apresentou o melhor resultado em agosto, com saldo positivo de 313 postos de trabalho. O comércio também terminou o mês com resultado positivo, registrando oito novas vagas.
Na outra ponta, três setores tiveram saldo negativo. A indústria perdeu 72 postos de trabalho, enquanto a construção registrou redução de 31 vagas. A agropecuária teve saldo negativo de três empregos.
Mulheres e jovens
Os dados também mostram diferenças entre os grupos analisados pelo Caged. Em agosto, as mulheres tiveram saldo positivo de 260 empregos, enquanto o resultado entre os homens foi negativo em 45 postos.
Por faixa etária, os trabalhadores de 18 a 24 anos apresentaram o maior saldo, com 169 novos empregos formais.
Já considerando a escolaridade, o maior resultado foi registrado entre pessoas com ensino médio incompleto, com saldo positivo de 91 postos.
Acumulado de 2026
De janeiro a agosto, Piracicaba acumula 2.448 empregos formais criados.
No período, os setores de serviços lideram a geração de postos, com saldo de 1.120 vagas, seguidos pela indústria, com 927, e pela agropecuária, com 516.
Por outro lado, construção e comércio registraram saldos negativos no acumulado do ano, com redução de 68 e 47 postos, respectivamente.
Com o resultado registrado até agosto, Piracicaba aparece na 20ª posição entre os municípios paulistas e na 88ª colocação no ranking nacional de geração de empregos formais.