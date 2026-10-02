Piracicaba encerrou agosto com saldo positivo de 215 empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Os números foram divulgados no fim de setembro.

Ao longo do mês, o município registrou 6.502 admissões e 6.287 desligamentos, resultado que representa a criação líquida de 215 postos de trabalho com carteira assinada.

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