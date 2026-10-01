Na quinta-feira (1º), o Sesc Piracicaba tem “Varal de Histórias: contar é brincar junto!”, com Priscila Cabral, das 18h30 às 19h30, no Espaço de Brincar, gratuitamente e voltado a crianças de até 6 anos. Às 19h, o Teatro recebe “Sempre um Papo – conversa sobre Cultura e Identidade”, com Jeferson Tenório, em atividade gratuita para maiores de 16 anos, com Libras e retirada de ingressos uma hora antes.

Na sexta-feira (2), dois destaques ocupam espaços diferentes. Às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, o Sesc apresenta “Eu de Você”, com Denise Fraga, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e a Secretaria Municipal de Cultura. A montagem reúne histórias reais, música e reflexões sobre relações humanas, com participação dos músicos Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante. Os ingressos custam R$ 50, R$ 25 e R$ 15. No Sesc, também às 20h, o Grupo Areté apresenta “Confluências”, gratuitamente, no Teatro. O quarteto formado por Lucas Bueno Dias, Matheus Franz, Marcelo Seghese e Élcio Luís mistura samba, jongo, baião, frevo, ijexá e maracatu a referências do jazz, pop, funk, rock e outros estilos. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

No sábado (3), a programação do Sesc reúne atividades de diferentes linguagens. Pela manhã, há “Dança circular”, das 10h às 12h, e “Paisagens de brincar para corpos curiosos”, das 10h30 às 12h30, voltada a crianças de até 6 anos. Das 10h às 12h30, o Teatro recebe “Entre sonhos e sementes: encontro-conexão para a educação ambiental e climática”, com Elizabeth Nunes e Marcos Sorrentino, mediante inscrição prévia. Às 12h, na Estação da Paulista, ocorre a “Oficina de Bonecas Abayomis”. À tarde, a programação inclui “Educação política e meio ambiente”, das 14h às 16h; “Gravuras urbanas: Ecobag com estêncil e xilogravura”, das 14h às 17h; “Conecta+ Onde ideias se encontram e desafios viram jogo!”, das 14h30 às 16h; e “Tem Sarau”, das 15h às 17h30. Às 16h, na Praça, a Cia Novelo apresenta “Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, baseado na obra de Jorge Amado, com recursos de acessibilidade. As atividades têm entrada gratuita, com regras de inscrição ou retirada de ingressos conforme cada atração.