A agenda cultural deste fim de semana reúne opções para diferentes públicos em Piracicaba e cidades da região. Entre os destaques está a terceira edição da Oktoberfest Piracicaba, que ocupa o Engenho Central de sexta-feira a domingo, além do concerto da Orquestra Bachiana Sênior SESI-SP e da apresentação “Confluências”, do Grupo Areté, no Sesc Piracicaba.
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Oktoberfest mistura tradição alemã e identidade piracicabana
A Oktoberfest Piracicaba acontece de sexta-feira (2) a domingo (4), no Engenho Central, com entrada gratuita e solidária. A iniciativa combina referências da tradição alemã com elementos da identidade de Piracicaba, reunindo cervejarias artesanais, gastronomia, música ao vivo, espaço para crianças e ambiente pet friendly. A entrada solidária pede a doação de doces, como balas, pirulitos e chocolates, destinados a ações do Dia das Crianças.
Dez cervejarias participam desta edição: Ampere, A Tutta Birra, Cevada Pura, Dama, Escafandrista, Em Nome do Malte, Komtainer Beer, Nho Quim, Peixe Pará e Vibeer. Na sexta-feira, a programação ocorre das 19h às 22h, com apresentações de Duo MM e Garage Bomb. No sábado, das 11h às 22h, sobem ao palco Nostalgia, Hotel Magnolia, The Fishes e Via Pública Cover. No domingo, das 11h às 17h, a música fica por conta de Caipira Jazz, Nação Sankofa e Bloody Mery e os Dry Martinis.
Orquestra Bachiana Sênior se apresenta no SESI
A Orquestra Bachiana Sênior SESI-SP apresenta concerto nesta sexta-feira (2), às 19h, no Teatro do SESI Piracicaba. A apresentação tem entrada gratuita e classificação livre, com regência do maestro Laércio Sinhorelli Diniz. Os ingressos são reservados pelo Meu SESI.
Formada por músicos com 60 anos ou mais, a orquestra reúne profissionais ligados a importantes orquestras brasileiras e tem direção artística de João Carlos Martins. A iniciativa do SESI-SP com a Fundação Bachiana busca valorizar a experiência de músicos veteranos e promover uma programação voltada à diversidade e à inclusão.
Viola caipira ganha concerto à luz de velas
No sábado (3), às 19h, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe “Viola à Luz de Velas”, com Claudio Lacerda e três músicos. O espetáculo apresenta um repertório de música caipira e clássicos da música brasileira em arranjos para viola caipira, acordeom e contrabaixo acústico, em um cenário iluminado por milhares de velas.
Entre as canções estão “Romaria” e “Evidências”. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e são vendidos pela Megabilheteria.
Pinacoteca reúne obras sobre a figura do caipira
A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra mantém em cartaz a exposição “Caipiras: das tropas à moda de viola”, no Parque do Engenho Central. A mostra pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita, até 6 de dezembro.
São cerca de 50 obras de 28 artistas da Pinacoteca de São Paulo, incluindo trabalhos de Almeida Júnior. A exposição propõe uma reflexão sobre a construção da figura do caipira paulista, especialmente a partir das representações produzidas no fim do século 19.
Exposição homenageia Chico Buarque
No Shopping Piracicaba, a mostra “PortoCartoon – Chico Buarque: uma Homenagem ao Artista Brasileiro” pode ser visitada até 30 de outubro. A exposição está instalada em frente à Decathlon e tem entrada gratuita.
São cerca de 50 caricaturas produzidas por artistas de 23 países. As obras integram o Prêmio Especial de Caricatura Chico Buarque, realizado pelo PortoCartoon World Festival, e fazem parte da parceria do evento com o Salão de Humor de Piracicaba.
Biblioteca recebe encontro sobre acessibilidade
Nesta quinta-feira (1º), às 19h30, a Biblioteca Municipal de Piracicaba recebe a atividade “Acessibilidade em Projetos Culturais”. O encontro é promovido pelo Festival PiraCuir 2026 e tem entrada gratuita.
A atividade será conduzida por Beatriz Turetta, com participação de Daiane Abadia e Janaína Nascimento. O debate aborda formas de tornar eventos culturais mais inclusivos, considerando barreiras de comunicação, arquitetura e atitudes. Haverá interpretação em Libras.
Oficina literária estimula criação e escrita
Também na quinta-feira, às 19h30, a Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe mais uma edição da APL Oficina Literária. A atividade é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades.
Coordenado pela escritora Ivana Maria França de Negri, o encontro busca estimular a criatividade, a inspiração e a produção literária. A proposta não segue o formato tradicional de uma aula de escrita e reúne participantes interessados em desenvolver textos e trocar experiências.
Sesc reúne programação cultural
Na quinta-feira (1º), o Sesc Piracicaba tem “Varal de Histórias: contar é brincar junto!”, com Priscila Cabral, das 18h30 às 19h30, no Espaço de Brincar, gratuitamente e voltado a crianças de até 6 anos. Às 19h, o Teatro recebe “Sempre um Papo – conversa sobre Cultura e Identidade”, com Jeferson Tenório, em atividade gratuita para maiores de 16 anos, com Libras e retirada de ingressos uma hora antes.
Na sexta-feira (2), dois destaques ocupam espaços diferentes. Às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, o Sesc apresenta “Eu de Você”, com Denise Fraga, em parceria com a Prefeitura de Piracicaba e a Secretaria Municipal de Cultura. A montagem reúne histórias reais, música e reflexões sobre relações humanas, com participação dos músicos Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante. Os ingressos custam R$ 50, R$ 25 e R$ 15. No Sesc, também às 20h, o Grupo Areté apresenta “Confluências”, gratuitamente, no Teatro. O quarteto formado por Lucas Bueno Dias, Matheus Franz, Marcelo Seghese e Élcio Luís mistura samba, jongo, baião, frevo, ijexá e maracatu a referências do jazz, pop, funk, rock e outros estilos. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.
No sábado (3), a programação do Sesc reúne atividades de diferentes linguagens. Pela manhã, há “Dança circular”, das 10h às 12h, e “Paisagens de brincar para corpos curiosos”, das 10h30 às 12h30, voltada a crianças de até 6 anos. Das 10h às 12h30, o Teatro recebe “Entre sonhos e sementes: encontro-conexão para a educação ambiental e climática”, com Elizabeth Nunes e Marcos Sorrentino, mediante inscrição prévia. Às 12h, na Estação da Paulista, ocorre a “Oficina de Bonecas Abayomis”. À tarde, a programação inclui “Educação política e meio ambiente”, das 14h às 16h; “Gravuras urbanas: Ecobag com estêncil e xilogravura”, das 14h às 17h; “Conecta+ Onde ideias se encontram e desafios viram jogo!”, das 14h30 às 16h; e “Tem Sarau”, das 15h às 17h30. Às 16h, na Praça, a Cia Novelo apresenta “Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, baseado na obra de Jorge Amado, com recursos de acessibilidade. As atividades têm entrada gratuita, com regras de inscrição ou retirada de ingressos conforme cada atração.
Programação na região
Em Limeira, a programação dos 200 anos do município movimenta o Parque Cidade nesta sexta-feira (2), com entrada gratuita. A agenda do dia começa às 18h, com Vitor & Yago, seguida por Edson & Hudson, às 20h, e Vovô James, às 22h. O espaço também terá praça de alimentação organizada por entidades beneficentes e playground inflável.
Em Santa Bárbara d’Oeste, o projeto de cinema gratuito na Praça Central segue nesta quinta e sexta-feira. O espaço conta com uma estrutura móvel de cinema com 83 lugares e cinco sessões por dia. Na quinta (1º), os filmes são “Viva – A Vida é uma Festa”, às 8h; “Elementos”, às 10h; “O Diário de Pilar na Amazônia”, às 14h; “A Pequena Sereia”, às 16h; e “Divertida Mente 2”, às 19h. Na sexta (2), a programação tem “Robô Selvagem”, às 8h; “Zootopia 2”, às 10h; “O Diário de Pilar na Amazônia”, às 14h; “Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, às 16h; e “Mufasa: O Rei Leão”, às 19h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada, com recursos de acessibilidade. Ainda em Santa Bárbara d’Oeste, a FHO realiza até sexta-feira (2) a 1ª Feira das Profissões. A atividade é gratuita e aberta à comunidade, com experiências práticas, oficinas e demonstrações dos cursos de graduação. Na quinta, a programação ocorre das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 19h às 22h; na sexta, das 8h às 12h. O campus também mantém abertas até sexta as inscrições gratuitas para o Vestibular e o Concurso de Bolsas 2027.