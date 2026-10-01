O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com quatro estreias, entre elas “Verity”, adaptação do best-seller de Colleen Hoover que chega às telonas com Anne Hathaway e Dakota Johnson no elenco. A programação também traz aventura e animação, enquanto outros filmes seguem em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Verity: Adaptado do romance best-seller de Colleen Hoover, este thriller psicológico sedutor acompanha a renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway) e Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma escritora em dificuldades que se muda para a isolada propriedade dos Crawford para escrever como ghostwriter para Verity. Ao descobrir o que parecem ser anotações autobiográficas perturbadoras de Verity, Lowen se vê envolvida em confissões sombrias e distorcidas sobre o marido dela, Jeremy (Josh Hartne), lutando para distinguir ficção de realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão.