O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com quatro estreias, entre elas “Verity”, adaptação do best-seller de Colleen Hoover que chega às telonas com Anne Hathaway e Dakota Johnson no elenco. A programação também traz aventura e animação, enquanto outros filmes seguem em cartaz na cidade. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do cinema e pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Verity: Adaptado do romance best-seller de Colleen Hoover, este thriller psicológico sedutor acompanha a renomada autora Verity Crawford (Anne Hathaway) e Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), uma escritora em dificuldades que se muda para a isolada propriedade dos Crawford para escrever como ghostwriter para Verity. Ao descobrir o que parecem ser anotações autobiográficas perturbadoras de Verity, Lowen se vê envolvida em confissões sombrias e distorcidas sobre o marido dela, Jeremy (Josh Hartne), lutando para distinguir ficção de realidade, manipulação de atração e oportunidade de obsessão.
Digger: A trama acompanha o homem mais poderoso do mundo que, após causar uma catástrofe global, inicia uma missão frenética para se redimir e provar que é o salvador da humanidade. Em uma corrida contra o tempo, ele precisa enfrentar as consequências de seus atos antes que o desastre que desencadeou destrua tudo.
A Queda 2 - No Limite: As melhores amigas Grace Caroline Currey e Virginia Gardner reprisam seus papéis. Seu conhecimento de escalada e sua determinação em sobreviver são testados em situações de risco no topo de uma torre de rádio.
Galinha Pintadinha - O Filme: Na fantástica Vila de Galinhas todos viviam felizes, mas com muito medo do Gavião que habitava as montanhas. Era na vila onde moravam a Galinha Pintadinha e o Galo Carijó, futuros papais à espera da entrega de seu primeiro filho. Porém, uma cegonha muito atrapalhada bagunça o destino e troca o ovo da dona Galinha com o do Gavião, fazendo o Pintinho Amarelinho nascer no ninho do Gavião e um Gaviãozinho nascer na Vila de Galinhas.
SEGUEM EM CARTAZ
Vingadores – Ultimato Encore (Relançamento): Após utilizar a manopla do infinito, Thanos dizimou metade dos seres vivos do universo, agora, ainda sofrendo com a perda os Vingadores devem se recompor e criar um plano para derrotar e o vilão e desfazer todo o caos.
Coração Selvagem: Um ex-soldado ferido e seu cão de guerra aposentado lutam para sobreviver na região do Alasca e encontrar o caminho de volta para casa após um acidente.
Resident Evil: Em uma história totalmente inédita, Resident Evil acompanha Bryan, um entregador médico que, sem querer, se vê em uma corrida frenética e cheia de ação pela sobrevivência, enquanto uma noite fatídica e horripilante desmorona ao seu redor.
Também seguem em cartaz os filmes Papaya e Minha Melhor Amiga.