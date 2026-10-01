O Auditório do Sesc Piracicaba recebe nesta sexta-feira (2), às 20h, o show “Confluências”, do Grupo Areté. Com entrada gratuita, a apresentação reúne quatro músicos ligados à cena instrumental de Piracicaba e região em um repertório que passa por samba, jongo, baião, frevo e ijexá, além de dialogar com jazz, fusion, pop, salsa, funk e rock.

Formado por Lucas Bueno Dias (piano, teclado e escaleta), Matheus Franz (contrabaixo acústico e elétrico), Marcelo Seghese (bateria) e Élcio Luís (violão e guitarra), o Areté nasceu de uma parceria que já existia entre os músicos em eventos, projetos culturais e outros trabalhos. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Lucas contou que a criação do grupo veio justamente da vontade de transformar essas trocas em um projeto próprio.