O Auditório do Sesc Piracicaba recebe nesta sexta-feira (2), às 20h, o show “Confluências”, do Grupo Areté. Com entrada gratuita, a apresentação reúne quatro músicos ligados à cena instrumental de Piracicaba e região em um repertório que passa por samba, jongo, baião, frevo e ijexá, além de dialogar com jazz, fusion, pop, salsa, funk e rock.
Formado por Lucas Bueno Dias (piano, teclado e escaleta), Matheus Franz (contrabaixo acústico e elétrico), Marcelo Seghese (bateria) e Élcio Luís (violão e guitarra), o Areté nasceu de uma parceria que já existia entre os músicos em eventos, projetos culturais e outros trabalhos. Em entrevista ao Jornal de Piracicaba, Lucas contou que a criação do grupo veio justamente da vontade de transformar essas trocas em um projeto próprio.
“A ideia surgiu das conversas sobre a vontade de ter um espaço próprio para compor, criar arranjos e colocar as ideias musicais em prática”, explica o músico. Os encontros começaram a acontecer mensalmente no início de 2025. Desde então, os integrantes vêm desenvolvendo composições e arranjos que refletem as diferentes formações e referências de cada um. Lucas, Élcio e Matheus são formados pelo Conservatório de Tatuí, no curso de MPB e Jazz, enquanto Marcelo também construiu sua trajetória em diferentes ritmos e estilos.
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Um encontro de ritmos e referências
A diversidade é justamente uma das características centrais do espetáculo. Em vez de seguir uma única linguagem, o grupo aposta no cruzamento de estilos e na liberdade para experimentar diferentes sonoridades. “A gente gosta dessa coisa universal, de não ficar preso somente a uma linguagem, mas todas as linguagens sempre têm coisas boas a agregar”, afirma Lucas.
O repertório de “Confluências” combina músicas autorais com arranjos de obras de nomes da música brasileira. Entre as faixas previstas estão “Lá do Brasil”, “Samba para todos os Dias”, “Saudade”, “Boa Viagem”, “Ai ai ai ai ai”, “Jazz 34” e “Jongo Orffeônico”. A escolha do nome do espetáculo também traduz a proposta do quarteto. Assim como acontece no encontro de rios, em que águas de diferentes origens passam a seguir juntas sem deixar de carregar suas características, os músicos entendem a apresentação como uma confluência de ideias, experiências e timbres.
Para Lucas, essa mistura também representa uma maneira de apresentar ao público a força da música instrumental produzida pelos músicos da região. “Queremos que as pessoas levem da apresentação a sensação de ter presenciado um diálogo vivo no palco”, diz.
Com duração estimada entre 80 e 90 minutos, o show acontece no Sesc Piracicaba e explora a combinação de instrumentos acústicos e elétricos e diferentes possibilidades de arranjo. A apresentação é produzida pela Musical MelloDias – Produções Musicais.