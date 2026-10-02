A manifestação ocorre em meio a um período de tensão nas relações entre os governos brasileiro e norte-americano e a discussões sobre a possibilidade de influência estrangeira nas eleições brasileiras.

Em setembro, um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apontou risco de influência ou interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral de 2026. O documento cita uma intensificação das ações norte-americanas em relação ao Brasil e relaciona a avaliação a interesses estratégicos dos Estados Unidos na América Latina.

Em julho, o governo brasileiro também negou visto a dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam conversar com autoridades eleitorais brasileiras sobre liberdade de expressão relacionada às eleições. A decisão ocorreu após eventos envolvendo políticos que levantaram questionamentos sobre as urnas eletrônicas.