O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (1º) que acompanha “muito de perto” as eleições brasileiras. A declaração ocorre dias antes do primeiro turno, marcado para o próximo domingo (4).
Trump respondeu a uma pergunta de uma jornalista ao deixar a Casa Branca, antes de embarcar para o Texas. O presidente norte-americano destacou a importância do Brasil e classificou a eleição como relevante.
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“Estou acompanhando [as eleições] muito de perto. O Brasil é um país muito importante. É um grande país. As pessoas no Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante”, afirmou.
Apesar da declaração, Trump não mencionou nenhum dos candidatos à Presidência e não declarou apoio a qualquer nome. A postura contrasta com manifestações recentes do presidente norte-americano em outras eleições presidenciais, como na Colômbia, nas quais já declarou apoio a candidatos.
Tensão entre Brasil e Estados Unidos
A manifestação ocorre em meio a um período de tensão nas relações entre os governos brasileiro e norte-americano e a discussões sobre a possibilidade de influência estrangeira nas eleições brasileiras.
Em setembro, um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) apontou risco de influência ou interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral de 2026. O documento cita uma intensificação das ações norte-americanas em relação ao Brasil e relaciona a avaliação a interesses estratégicos dos Estados Unidos na América Latina.
Em julho, o governo brasileiro também negou visto a dois funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos que pretendiam conversar com autoridades eleitorais brasileiras sobre liberdade de expressão relacionada às eleições. A decisão ocorreu após eventos envolvendo políticos que levantaram questionamentos sobre as urnas eletrônicas.
Discussão sobre possível interferência
A possibilidade de interferência estrangeira também entrou no debate político norte-americano. Em setembro, 31 parlamentares democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, pedindo que o governo Trump não interferisse nas eleições brasileiras. Na carta, os parlamentares fizeram uma série de acusações sobre ações da administração norte-americana, que devem ser entendidas como posicionamentos dos signatários.
No Brasil, especialistas ouvidos pela Agência Brasil também avaliaram riscos relacionados a possíveis ações cibernéticas e à atuação de grandes plataformas digitais durante o processo eleitoral.
A declaração de Trump ocorre na reta final da campanha para o primeiro turno. Mais de 140 observadores de sete organizações internacionais já começaram a acompanhar a preparação e o processo de votação, incluindo representantes da Organização dos Estados Americanos (OEA), União Europeia, Parlamento do Mercosul e outras entidades.
Informações: Agência Brasil