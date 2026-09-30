Segundo a Polícia Militar da 5ª Companhia do 10º BPM/I, acionada via COPOM por um representante da Klabin, o funcionário estava em um local na avenida Cristóvão Colombo, negociando o material como se fosse sucata em um estabelecimento.

A polícia pegou o funcionário da Klabin no ato, na tarde desta terça-feira (29), na Avenida Cristóvão Colombo, bairro Vila Industrial. Ele. tentava vender material furtado da empresa em um comércio de reciclagem / ferro-velho.

Quando a viatura chegou, o material furtado da Klabin foi descoberto. Abordado, o funcionário travou e o comprador afirmou desconhecer a origem ilícita. Mas não teve conversa.

Como o valor do material era alto e o furto foi confessado, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao funcionário por furto. Todos os envolvidos foram para o 4º Distrito Policial, onde o delegado analisou o flagrante, ouviu o representante da Klabin que reconheceu o material como patrimônio da empresa, e ratificou a prisão do funcionário. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

O dono da reciclagem foi ouvido e liberado.