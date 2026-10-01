01 de outubro de 2026
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Votar nas eleições pode valer como prova de vida do INSS; VEJA

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Beneficiários do INSS que comparecerem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter o registro utilizado para atualização da prova de vida.
Beneficiários do INSS que comparecerem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter o registro utilizado para atualização da prova de vida.

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter esse registro utilizado como prova de vida. A informação é repassada pela Justiça Eleitoral ao Instituto, que utiliza o dado no processo de atualização da comprovação de vida.

A medida vale para beneficiários de benefícios previdenciários e assistenciais. O objetivo é facilitar o procedimento e evitar que o segurado precise se deslocar exclusivamente para realizar a prova de vida quando o registro do comparecimento eleitoral for identificado pelo sistema.

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Como funciona

O comparecimento às urnas é uma das informações utilizadas pelo INSS no cruzamento de dados para confirmar que o beneficiário continua vivo. A utilização dos dados eleitorais para essa finalidade está prevista desde 2022, e os registros de votação passaram a ser computados nos sistemas do Instituto a partir das eleições de 2024.

Segundo o INSS, quem votar nas eleições poderá ter a prova de vida atualizada automaticamente, sem precisar realizar outro procedimento apenas por causa da comprovação de vida.

Quem não votar perde o benefício?

Não. O TSE esclarece que o beneficiário que não comparecer às urnas não terá o benefício bloqueado por esse motivo.

Nesses casos, o INSS continua utilizando o sistema SIRIS, que cruza diferentes bases de dados do governo em busca de outros registros que possam comprovar que o beneficiário está vivo. A regularização só é solicitada quando não é encontrada nenhuma informação suficiente para essa confirmação.

Outras formas de fazer a prova de vida

Além do comparecimento às urnas, o INSS informa que outras atividades podem ser utilizadas para atualizar a comprovação de vida. Entre elas estão:

  • Comparecimento a uma perícia médica do INSS;
  • Comparecimento à agência do banco responsável pelo pagamento do benefício;
  • Utilização do serviço “Prova de Vida” no aplicativo Meu INSS;
  • Atualização do CadÚnico.

O beneficiário também pode consultar a situação da prova de vida pelo Meu INSS, no serviço “Prova de Vida”, ou pela Central 135.

Atenção aos golpes

O INSS alerta que não solicita dados pessoais, pagamentos ou acesso a contas por mensagens relacionadas à prova de vida. O órgão orienta que os beneficiários utilizem apenas os canais oficiais do governo e desconfiem de links recebidos por mensagens.

Assim, o comparecimento às urnas nas Eleições 2026 pode representar também uma forma de atualização automática da prova de vida para beneficiários do INSS, sem que a votação seja obrigatória para manter o benefício.

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