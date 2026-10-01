Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter esse registro utilizado como prova de vida. A informação é repassada pela Justiça Eleitoral ao Instituto, que utiliza o dado no processo de atualização da comprovação de vida.

A medida vale para beneficiários de benefícios previdenciários e assistenciais. O objetivo é facilitar o procedimento e evitar que o segurado precise se deslocar exclusivamente para realizar a prova de vida quando o registro do comparecimento eleitoral for identificado pelo sistema.

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