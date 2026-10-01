Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecerem às urnas nas Eleições 2026 poderão ter esse registro utilizado como prova de vida. A informação é repassada pela Justiça Eleitoral ao Instituto, que utiliza o dado no processo de atualização da comprovação de vida.
A medida vale para beneficiários de benefícios previdenciários e assistenciais. O objetivo é facilitar o procedimento e evitar que o segurado precise se deslocar exclusivamente para realizar a prova de vida quando o registro do comparecimento eleitoral for identificado pelo sistema.
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Como funciona
O comparecimento às urnas é uma das informações utilizadas pelo INSS no cruzamento de dados para confirmar que o beneficiário continua vivo. A utilização dos dados eleitorais para essa finalidade está prevista desde 2022, e os registros de votação passaram a ser computados nos sistemas do Instituto a partir das eleições de 2024.
Segundo o INSS, quem votar nas eleições poderá ter a prova de vida atualizada automaticamente, sem precisar realizar outro procedimento apenas por causa da comprovação de vida.
Quem não votar perde o benefício?
Não. O TSE esclarece que o beneficiário que não comparecer às urnas não terá o benefício bloqueado por esse motivo.
Nesses casos, o INSS continua utilizando o sistema SIRIS, que cruza diferentes bases de dados do governo em busca de outros registros que possam comprovar que o beneficiário está vivo. A regularização só é solicitada quando não é encontrada nenhuma informação suficiente para essa confirmação.
Outras formas de fazer a prova de vida
Além do comparecimento às urnas, o INSS informa que outras atividades podem ser utilizadas para atualizar a comprovação de vida. Entre elas estão:
- Comparecimento a uma perícia médica do INSS;
- Comparecimento à agência do banco responsável pelo pagamento do benefício;
- Utilização do serviço “Prova de Vida” no aplicativo Meu INSS;
- Atualização do CadÚnico.
O beneficiário também pode consultar a situação da prova de vida pelo Meu INSS, no serviço “Prova de Vida”, ou pela Central 135.
Atenção aos golpes
O INSS alerta que não solicita dados pessoais, pagamentos ou acesso a contas por mensagens relacionadas à prova de vida. O órgão orienta que os beneficiários utilizem apenas os canais oficiais do governo e desconfiem de links recebidos por mensagens.
Assim, o comparecimento às urnas nas Eleições 2026 pode representar também uma forma de atualização automática da prova de vida para beneficiários do INSS, sem que a votação seja obrigatória para manter o benefício.