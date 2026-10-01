A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou o Juvmo (tavapadon) para o tratamento da doença de Parkinson em adultos. A autorização foi concedida em 25 de setembro de 2026, segundo o órgão norte-americano.

O medicamento representa uma nova opção para o controle dos sintomas motores do Parkinson e possui um mecanismo de ação diferente de outros agonistas dopaminérgicos utilizados no tratamento da doença. O tavapadon atua seletivamente sobre os receptores de dopamina D1 e D5.

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