01 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
SAÚDE

Novo medicamento para Parkinson é aprovado nos Estados Unidos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Magnific | Reprodução
Novo medicamento aprovado nos Estados Unidos atua nos receptores de dopamina D1 e D5 e pode ser usado por adultos com doença de Parkinson.
Novo medicamento aprovado nos Estados Unidos atua nos receptores de dopamina D1 e D5 e pode ser usado por adultos com doença de Parkinson.

A agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou o Juvmo (tavapadon) para o tratamento da doença de Parkinson em adultos. A autorização foi concedida em 25 de setembro de 2026, segundo o órgão norte-americano.

O medicamento representa uma nova opção para o controle dos sintomas motores do Parkinson e possui um mecanismo de ação diferente de outros agonistas dopaminérgicos utilizados no tratamento da doença. O tavapadon atua seletivamente sobre os receptores de dopamina D1 e D5.

VEJA MAIS :

Uso uma vez ao dia

O Juvmo é administrado por via oral uma vez ao dia e pode ser utilizado com ou sem levodopa, de acordo com a indicação médica. A fabricante AbbVie informou que a previsão é de que o medicamento esteja disponível nos Estados Unidos em outubro de 2026.

A aprovação foi baseada nos resultados do programa de estudos clínicos de fase 3 TEMPO, que avaliou o medicamento em pessoas com Parkinson em diferentes estágios da doença.

Resultados dos estudos

Nos estudos, o tavapadon apresentou melhora em medidas relacionadas às atividades do cotidiano e ao controle dos sintomas motores.

Em um dos ensaios, realizado com pacientes que apresentavam oscilações motoras e já utilizavam levodopa, o tratamento combinado aumentou o período diário em que os participantes permaneciam no chamado estado “on”, sem discinesia considerada incômoda. O ganho foi de 1,7 hora, contra 0,6 hora no grupo que recebeu placebo junto à levodopa.

Os estudos também registraram efeitos adversos. Entre os mais frequentes estão náusea, dor de cabeça, tontura, fadiga, vômitos, boca seca e ansiedade. Em pacientes que utilizaram o medicamento junto à levodopa, também foram relatados casos de discinesia, alucinações e queda da pressão arterial ao se levantar.

Nova opção de tratamento

O Parkinson é uma doença neurológica progressiva associada, entre outros fatores, à perda de células responsáveis pela produção de dopamina. Tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos e dificuldades de equilíbrio estão entre os sintomas característicos.

O tavapadon não representa uma cura para a doença. A aprovação permite seu uso para o tratamento dos sintomas do Parkinson em adultos nos Estados Unidos. A eventual disponibilidade do medicamento em outros países depende da avaliação e autorização das respectivas agências reguladoras.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários