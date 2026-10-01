01 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CONSCIENTIZAÇÃO

Outubro Rosa promove encontro sobre saúde da mulher em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Igor Mello
Evento do Outubro Rosa em Piracicaba reúne especialistas para abordar autocuidado, saúde emocional e prevenção do câncer de mama.
Evento do Outubro Rosa em Piracicaba reúne especialistas para abordar autocuidado, saúde emocional e prevenção do câncer de mama.

O Conselho da Mulher Executiva (Comespi), do Simespi, realiza no dia 7 de outubro uma ação especial em apoio ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O encontro será realizado na sede do Simespi, em Piracicaba, com recepção a partir das 18h45 e início da programação às 19h.

VEJA MAIS :

Com o tema “Cuidar de si também é prevenir”, o evento terá participação da especialista em neurociência e comportamento Daniela Cooper e do médico mastologista, ginecologista e obstetra Marcelo Martinelli Durante.

Saúde emocional e autocuidado

Daniela Cooper, fundadora do Instituto Daniela Cooper e criadora do Projeto A.CALMA, conduzirá uma conversa sobre saúde emocional e autocuidado.

Entre os assuntos abordados estarão a rotina sobrecarregada, o excesso de responsabilidades, a dificuldade de dizer “não” e o hábito de deixar as próprias necessidades em segundo plano.

Segundo Daniela, a proposta não é criar novas cobranças para as mulheres, mas incentivar uma reflexão sobre os próprios comportamentos.

“A ideia não é oferecer mais uma lista de coisas que as mulheres precisam fazer, muito menos produzir culpa por aquilo que ainda não conseguiram mudar”, explica.

A especialista destaca que o objetivo é estimular um olhar mais consciente para os padrões do dia a dia, com mais leveza e atenção às próprias necessidades.

Prevenção do câncer de mama

A programação também contará com o médico Marcelo Martinelli Durante, que levará ao encontro informações sobre saúde das mamas, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

A participação do especialista complementa a proposta do evento, que pretende abordar o cuidado com a mulher de maneira ampla, envolvendo tanto a saúde física quanto a emocional.

Ação solidária

A atividade terá participação gratuita, mas os organizadores convidam o público a contribuir com uma ação solidária. Para participar, é possível doar hidratantes à base de aloe vera ou óleo de andiroba e protetores solares.

Para a coordenadora do Comespi, Elisângela Libardi, a iniciativa pretende proporcionar um momento de informação e reflexão em meio à rotina.

“Mais do que uma palestra, a proposta é proporcionar uma noite de informação, acolhimento e reflexão — um pequeno intervalo na correria para lembrar que o autocuidado não precisa começar com grandes mudanças”, afirma.

Serviço

Outubro Rosa – "Cuidar de si também é prevenir"

Data: 7 de outubro de 2026
Recepção: 18h45 | Início: 19h
Local: Simespi – Rua Almirante Barroso, 150, bairro dos Alemães, Piracicaba
Palestrantes: Daniela Cooper e Dr. Marcelo Martinelli Durante
Ingresso solidário: hidratantes à base de aloe vera ou óleo de andiroba e protetores solares
Realização: Comespi (Conselho da Mulher Executiva) do Simespi

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários