O Conselho da Mulher Executiva (Comespi), do Simespi, realiza no dia 7 de outubro uma ação especial em apoio ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O encontro será realizado na sede do Simespi, em Piracicaba, com recepção a partir das 18h45 e início da programação às 19h.

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Com o tema “Cuidar de si também é prevenir”, o evento terá participação da especialista em neurociência e comportamento Daniela Cooper e do médico mastologista, ginecologista e obstetra Marcelo Martinelli Durante.