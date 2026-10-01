O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) desistiu de participar do debate da TV Globo marcado para a noite desta quinta-feira (1º). A decisão foi anunciada pelo próprio candidato nas redes sociais, horas antes do confronto entre os presidenciáveis.

Flávio afirmou que a desistência ocorreu em razão de decisões da Justiça Eleitoral relacionadas à realização do debate. Em publicação, ele declarou que não iria ao programa devido à “censura imposta ao evento pelo TSE” e afirmou que “a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas”.

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