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DISPUTA ELEITORAL

Flávio Bolsonaro desiste de debate da Globo nesta quinta-feira

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Flávio Bolsonaro anunciou a desistência do debate da TV Globo nesta quinta-feira (1º), após decisões judiciais que alteraram regras do confronto entre os candidatos.
Flávio Bolsonaro anunciou a desistência do debate da TV Globo nesta quinta-feira (1º), após decisões judiciais que alteraram regras do confronto entre os candidatos.

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) desistiu de participar do debate da TV Globo marcado para a noite desta quinta-feira (1º). A decisão foi anunciada pelo próprio candidato nas redes sociais, horas antes do confronto entre os presidenciáveis.

Flávio afirmou que a desistência ocorreu em razão de decisões da Justiça Eleitoral relacionadas à realização do debate. Em publicação, ele declarou que não iria ao programa devido à “censura imposta ao evento pelo TSE” e afirmou que “a imprensa tem que ser livre e as eleições limpas”.

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Decisões judiciais

A desistência ocorreu após mudanças determinadas pela Justiça sobre a configuração do debate. Entre elas, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu a TV Globo de exibir um púlpito vazio para representar a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula havia informado anteriormente que não participaria do debate. O encontro seria o último entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno, marcado para domingo (4). O prazo para realização de debates no rádio e na televisão termina nesta quinta-feira, conforme o calendário eleitoral.

Mudanças na participação dos candidatos

A configuração do debate também foi afetada por uma disputa judicial envolvendo a candidatura de Renan Santos (Missão). O partido buscou na Justiça a participação do candidato no programa.

Até antes da decisão de Flávio, a participação dele no debate estava prevista mesmo com a ausência de Lula. A desistência foi anunciada apenas nesta quinta-feira (1º), após as decisões judiciais relacionadas ao programa.

O primeiro turno das eleições será realizado no domingo (4), quando os eleitores escolherão presidente, governador, senador e deputados.

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