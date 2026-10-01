As Eleições 2026 vão exigir atenção redobrada dos eleitores. No primeiro turno, marcado para 4 de outubro, serão seis escolhas na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, duas vagas para o Senado, governador e presidente da República. Com tantos números para memorizar, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor prepare uma colinha de papel antes de sair de casa.

A anotação é permitida na cabine e pode ser usada para consultar os números escolhidos no momento da votação. A medida também ajuda a tornar o processo mais rápido, reduzindo a possibilidade de erros de digitação e contribuindo para diminuir as filas nas seções eleitorais.

A orientação ganha ainda mais importância porque o celular, embora possa ser utilizado para identificação em determinadas situações, não pode acompanhar o eleitor até a cabine. Antes de votar, o aparelho deverá ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora.

Como será a ordem de votação em 2026