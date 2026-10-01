O El Niño de 2026 deve ganhar ainda mais força nas próximas semanas e chegar ao período de maior intensidade entre novembro e dezembro. O fenômeno já apresenta aquecimento expressivo no Pacífico Equatorial, e as previsões mais recentes apontam 95% de probabilidade de uma intensidade muito forte entre outubro e dezembro, segundo o Painel El Niño, elaborado por órgãos como INMET, INPE, ANA e Cemaden.

A previsão também chama atenção pelo possível tamanho do episódio. A NOAA estima mais de 90% de chance de um El Niño muito forte durante o outono e inverno do Hemisfério Norte de 2026/2027 e calcula 75% de probabilidade de que o trimestre outubro-novembro-dezembro apresente um evento histórico, acima da intensidade dos episódios registrados desde 1950. Isso não significa, porém, que um novo recorde já esteja confirmado.

Os dados do International Research Institute for Climate and Society, da Universidade Columbia, reforçam a tendência de intensificação. O índice Niño 3.4, usado para acompanhar a temperatura do Pacífico, chegou a 3°C acima da média em meados de setembro, enquanto 22 modelos analisados pelo instituto apontam manutenção de condições muito fortes durante o fim de 2026 e o início de 2027.