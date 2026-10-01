A Polícia Civil identificou um homem investigado por uma série de ataques contra mulheres que circulavam de bicicleta em Guarujá, no litoral de São Paulo. O suspeito foi levado à Delegacia Sede do município na quarta-feira (30) e, segundo as informações divulgadas sobre o caso, admitiu os ataques durante o depoimento. Ao menos cinco ocorrências com características semelhantes são investigadas, incluindo uma envolvendo uma menina de 12 anos.

Apesar de ter sido identificado e conduzido à delegacia, o homem não permaneceu preso neste momento. A situação ocorre durante o período em que o Código Eleitoral restringe a prisão de eleitores, regra que começou em 29 de setembro, cinco dias antes do primeiro turno das Eleições 2026, e segue até 6 de outubro. A legislação, porém, prevê exceções, entre elas a prisão em flagrante, além de casos específicos envolvendo sentença por crime inafiançável e descumprimento de salvo-conduto.

A Polícia Civil continua avaliando os elementos reunidos para definir o enquadramento jurídico dos episódios e as medidas que poderão ser solicitadas à Justiça. A investigação inicialmente trata os casos como importunação sexual, mas também analisa a possibilidade de enquadramentos mais graves, incluindo estupro e estupro de vulnerável, especialmente diante da idade de uma das vítimas.