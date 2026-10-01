O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. Ele enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma rara condição neurodegenerativa que provoca rápida progressão de sintomas neurológicos.

Conhecido nacionalmente pelo canal “Aviões e Músicas”, Lito se tornou uma das principais referências brasileiras na produção de conteúdo sobre aviação. Ao longo da carreira, compartilhou informações sobre aeronaves, manutenção, segurança de voo e bastidores do setor.

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