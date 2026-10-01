O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. Ele enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma rara condição neurodegenerativa que provoca rápida progressão de sintomas neurológicos.
Conhecido nacionalmente pelo canal “Aviões e Músicas”, Lito se tornou uma das principais referências brasileiras na produção de conteúdo sobre aviação. Ao longo da carreira, compartilhou informações sobre aeronaves, manutenção, segurança de voo e bastidores do setor.
VEJA MAIS :
Carreira na aviação
Lito iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e construiu uma carreira ligada à manutenção e à segurança de aeronaves. Ele trabalhou em diferentes empresas do setor aéreo e acumulou experiência em áreas técnicas da aviação.
Com o passar dos anos, levou esse conhecimento para a internet. No “Aviões e Músicas”, passou a explicar temas técnicos de forma acessível, alcançando um grande público interessado em aviação.
O trabalho também abordava acidentes aéreos, procedimentos de segurança, funcionamento de aeronaves e situações comuns enfrentadas por passageiros durante os voos.
Diagnóstico de doença rara
Nos últimos meses, Lito passou a enfrentar problemas de saúde que evoluíram rapidamente. Após uma série de investigações médicas, ele recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob.
A enfermidade é rara e afeta o sistema nervoso central. Entre as manifestações estão alterações cognitivas, dificuldades de coordenação e perda progressiva de funções neurológicas. Não há, atualmente, um tratamento capaz de curar a doença.
Durante o período de tratamento, Lito compartilhou parte da rotina com os seguidores e recebeu diversas mensagens de apoio.
A morte foi confirmada nesta quinta-feira (1º), gerando homenagens de seguidores e pessoas ligadas ao setor da aviação.