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LUTO

Lito Sousa, do canal Aviões e Músicas, morre aos 59 anos

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lito Sousa, conhecido pelo canal
Lito Sousa, conhecido pelo canal "Aviões e Músicas", morreu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º). O especialista enfrentava uma rara doença neurodegenerativa.

O influenciador e especialista em aviação Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. Ele enfrentava a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma rara condição neurodegenerativa que provoca rápida progressão de sintomas neurológicos.

Conhecido nacionalmente pelo canal “Aviões e Músicas”, Lito se tornou uma das principais referências brasileiras na produção de conteúdo sobre aviação. Ao longo da carreira, compartilhou informações sobre aeronaves, manutenção, segurança de voo e bastidores do setor.

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Carreira na aviação

Lito iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e construiu uma carreira ligada à manutenção e à segurança de aeronaves. Ele trabalhou em diferentes empresas do setor aéreo e acumulou experiência em áreas técnicas da aviação.

Com o passar dos anos, levou esse conhecimento para a internet. No “Aviões e Músicas”, passou a explicar temas técnicos de forma acessível, alcançando um grande público interessado em aviação.

O trabalho também abordava acidentes aéreos, procedimentos de segurança, funcionamento de aeronaves e situações comuns enfrentadas por passageiros durante os voos.

Diagnóstico de doença rara

Nos últimos meses, Lito passou a enfrentar problemas de saúde que evoluíram rapidamente. Após uma série de investigações médicas, ele recebeu o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob.

A enfermidade é rara e afeta o sistema nervoso central. Entre as manifestações estão alterações cognitivas, dificuldades de coordenação e perda progressiva de funções neurológicas. Não há, atualmente, um tratamento capaz de curar a doença.

Durante o período de tratamento, Lito compartilhou parte da rotina com os seguidores e recebeu diversas mensagens de apoio.

A morte foi confirmada nesta quinta-feira (1º), gerando homenagens de seguidores e pessoas ligadas ao setor da aviação.

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