Quem gosta de escrever ou simplesmente quer colocar ideias no papel terá uma oportunidade gratuita nesta quinta-feira (1º), em Piracicaba. A Academia Piracicabana de Letras (APL) realiza, às 19h30, mais uma edição da Oficina Literária na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.

A atividade é aberta a pessoas de todas as idades e tem como proposta estimular a escrita, a criatividade e a inspiração. Segundo a organização, não é necessário encarar o encontro como uma aula tradicional de redação: a ideia é incentivar os participantes a desenvolverem a própria produção.

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