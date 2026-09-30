Quem gosta de escrever ou simplesmente quer colocar ideias no papel terá uma oportunidade gratuita nesta quinta-feira (1º), em Piracicaba. A Academia Piracicabana de Letras (APL) realiza, às 19h30, mais uma edição da Oficina Literária na Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto.
A atividade é aberta a pessoas de todas as idades e tem como proposta estimular a escrita, a criatividade e a inspiração. Segundo a organização, não é necessário encarar o encontro como uma aula tradicional de redação: a ideia é incentivar os participantes a desenvolverem a própria produção.
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A oficina desta quinta-feira será coordenada pela escritora Ivana Maria França de Negri, integrante da APL e do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. Autora de 16 livros, entre eles a coleção infantil “Lendas e Personagens Folclóricos de Piracicaba”, ela também participou de cerca de 50 coletâneas e recebeu premiações em concursos de conto, crônica, poesia e fotografia.
A história das oficinas literárias em Piracicaba, porém, é anterior à atual formação da atividade. Segundo Ivana, os encontros começaram a ganhar continuidade depois de uma palestra do escritor Ignácio de Loyola em 1989. Na ocasião, escritores presentes deram sequência à iniciativa e fundaram o Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP).
Desde então, a proposta permanece voltada à produção de textos e à descoberta de novos caminhos para a escrita. Ao longo dos anos, trabalhos desenvolvidos durante os encontros foram publicados em jornais, páginas literárias, blogs e livros. As atividades foram interrompidas apenas durante o período da pandemia.
Ivana também coordena há 26 anos a página “Prosa e Verso”, publicada na Tribuna Piracicabana. Durante 15 anos, dividiu o trabalho com o escritor Ludovico da Silva e, após a morte dele, passou a contar com a parceria da escritora Carmen Pilotto. As duas ainda participam, há 16 anos, do Projeto Livro com Pezinhos.
Serviço
Oficina Literária da Academia Piracicabana de Letras (APL)
Data e horário: quinta-feira (1º), às 19h30
Local: Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto - Entrada pela Rua do Vergueiro, 145, Centro
Entrada: gratuito