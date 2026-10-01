A 3ª Oktoberfest Piracicaba começa nesta sexta-feira (2) e segue até domingo (4), no Parque Engenho Central. O evento reúne elementos da tradição alemã com a cultura piracicabana, além de gastronomia, música e cervejas artesanais.

A programação será realizada na sexta-feira, das 17h às 22h; no sábado (3), das 11h às 22h; e no domingo (4), das 11h às 17h. A entrada é gratuita, mediante a doação de pacotes de doces e balas destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

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