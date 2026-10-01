A 3ª Oktoberfest Piracicaba começa nesta sexta-feira (2) e segue até domingo (4), no Parque Engenho Central. O evento reúne elementos da tradição alemã com a cultura piracicabana, além de gastronomia, música e cervejas artesanais.
A programação será realizada na sexta-feira, das 17h às 22h; no sábado (3), das 11h às 22h; e no domingo (4), das 11h às 17h. A entrada é gratuita, mediante a doação de pacotes de doces e balas destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.
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Música
Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar nove atrações musicais. Na sexta-feira, a programação terá apresentações do Duo MM e da banda Garage Bomb.
No sábado, sobem ao palco Nostalgia, Hotel Magnolia, The Fishes e Via Pública Cover. Já no domingo, as atrações serão Caipira Jazz, Nação Sankofa e Bloody Mery e os Dry Martinis.
Gastronomia e cervejas artesanais
A festa também terá opções gastronômicas inspiradas na culinária alemã, além de alternativas para diferentes gostos. O público poderá ainda conhecer e degustar diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas por cervejarias de Piracicaba associadas à Piracerva.
A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Piracerva, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo.
Serviço
3ª Oktoberfest Piracicaba
Local: Parque Engenho Central – avenida Maurice Allain, 454, Centro
Sexta-feira (2): 17h às 22h
Sábado (3): 11h às 22h
Domingo (4): 11h às 17h
Entrada: gratuita e solidária, com doação de doces e balas.