01 de outubro de 2026
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TRADIÇÃO

Oktoberfest começa nesta sexta-feira no Engenho Central

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
3ª edição do evento terá música, gastronomia e cervejas artesanais de sexta-feira (2) a domingo (4), em Piracicaba.
3ª edição do evento terá música, gastronomia e cervejas artesanais de sexta-feira (2) a domingo (4), em Piracicaba.

A 3ª Oktoberfest Piracicaba começa nesta sexta-feira (2) e segue até domingo (4), no Parque Engenho Central. O evento reúne elementos da tradição alemã com a cultura piracicabana, além de gastronomia, música e cervejas artesanais.

A programação será realizada na sexta-feira, das 17h às 22h; no sábado (3), das 11h às 22h; e no domingo (4), das 11h às 17h. A entrada é gratuita, mediante a doação de pacotes de doces e balas destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

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Música

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar nove atrações musicais. Na sexta-feira, a programação terá apresentações do Duo MM e da banda Garage Bomb.

No sábado, sobem ao palco Nostalgia, Hotel Magnolia, The Fishes e Via Pública Cover. Já no domingo, as atrações serão Caipira Jazz, Nação Sankofa e Bloody Mery e os Dry Martinis.

Gastronomia e cervejas artesanais

A festa também terá opções gastronômicas inspiradas na culinária alemã, além de alternativas para diferentes gostos. O público poderá ainda conhecer e degustar diferentes estilos de cervejas artesanais produzidas por cervejarias de Piracicaba associadas à Piracerva.

A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Piracerva, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo.

Serviço

3ª Oktoberfest Piracicaba
Local: Parque Engenho Central – avenida Maurice Allain, 454, Centro
Sexta-feira (2): 17h às 22h
Sábado (3): 11h às 22h
Domingo (4): 11h às 17h
Entrada: gratuita e solidária, com doação de doces e balas.

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