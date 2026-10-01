O Jornal de Piracicaba e o Grupo JC firmaram uma parceria para a cobertura das Eleições 2026. No próximo domingo (4), as equipes dos dois veículos vão trabalhar de forma integrada para levar ao público informações sobre a votação, os principais acontecimentos do dia e a apuração dos votos em Piracicaba, Rio Claro e outras cidades da região.

Em Piracicaba, o Jornal de Piracicaba terá uma cobertura especial ao longo de todo o dia, com produção de vídeos e atualizações para o portal e o Instagram. A equipe acompanhará a movimentação da eleição e levará aos leitores informações sobre a votação e os principais fatos do domingo.

A partir das 17 horas, quando termina a votação, começa a apuração dos votos em Piracicaba e Rio Claro. O Jornal de Piracicaba fará a transmissão ao vivo da cobertura e da apuração em conjunto com o Grupo JC, com exibição pelo portal do JP e pelo canal do jornal no YouTube.