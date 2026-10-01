A história de Leandro e Leonardo está chegando ao cinema com o longa Não Aprendi a Dizer Adeus, que entrou na fase de testes para formação do elenco. A produção será dirigida por Jayme Monjardim e, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (1º), avalia nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Cyria Coentro, Eduardo Borelli e João Henrique. Os papéis dos atores ainda não foram oficialmente definidos.
A produção também avalia Alessandra Maestrini para interpretar Ede Cury, profissional que acompanhou a carreira de Leonardo como assessora. Ede morreu em dezembro de 2025, aos 70 anos. A presença da personagem indica que o roteiro deve abordar não apenas a dupla formada pelos irmãos, mas também pessoas que fizeram parte da trajetória profissional de Leonardo.
As informações mais recentes apontam que a produção está sendo preparada pela equipe de Monjardim em parceria com a Paris Filmes. Os trabalhos de seleção acontecem enquanto o projeto avança para a etapa de gravações, previstas para começar em novembro. Até o momento, não foram divulgados uma data de estreia nem o elenco definitivo.
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A história que chega às telas
O roteiro terá como principal recorte a vida de Leonardo depois da morte de Leandro, em 1998. O cantor morreu aos 36 anos em decorrência de um tumor de Askin, encerrando a parceria musical entre os irmãos e levando Leonardo a seguir carreira solo.
Leandro e Leonardo formaram uma das duplas que marcaram a música sertaneja brasileira, com sucessos que permaneceram associados à trajetória dos irmãos. Entre as canções relacionadas à carreira da dupla estão Pense em Mim, Entre Tapas e Beijos e a própria Não Aprendi a Dizer Adeus, que dá nome ao novo longa.
Por enquanto, a produção permanece em fase de preparação e escolha do elenco. A definição dos intérpretes e outras informações sobre o filme devem ser conhecidas conforme o projeto avance para as filmagens. Assim, os nomes atualmente divulgados devem ser tratados como cotados, e não como integrantes confirmados do elenco.