A história de Leandro e Leonardo está chegando ao cinema com o longa Não Aprendi a Dizer Adeus, que entrou na fase de testes para formação do elenco. A produção será dirigida por Jayme Monjardim e, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (1º), avalia nomes como Luiz Carlos Vasconcelos, Cyria Coentro, Eduardo Borelli e João Henrique. Os papéis dos atores ainda não foram oficialmente definidos.

A produção também avalia Alessandra Maestrini para interpretar Ede Cury, profissional que acompanhou a carreira de Leonardo como assessora. Ede morreu em dezembro de 2025, aos 70 anos. A presença da personagem indica que o roteiro deve abordar não apenas a dupla formada pelos irmãos, mas também pessoas que fizeram parte da trajetória profissional de Leonardo.

As informações mais recentes apontam que a produção está sendo preparada pela equipe de Monjardim em parceria com a Paris Filmes. Os trabalhos de seleção acontecem enquanto o projeto avança para a etapa de gravações, previstas para começar em novembro. Até o momento, não foram divulgados uma data de estreia nem o elenco definitivo.