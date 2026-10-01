Os eleitores brasileiros precisarão escolher candidatos para seis cargos nas eleições de 2026. Para evitar confusões na hora de votar, é possível preparar uma “colinha eleitoral” com os números dos candidatos e levá-la em papel à seção eleitoral.
No primeiro turno, marcado para 4 de outubro de 2026, a votação terá seis escolhas. O eleitor deverá votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. Como serão duas vagas para o Senado, haverá dois votos diferentes para o cargo.
O celular não pode ser utilizado na cabine de votação. Por isso, quem quiser consultar os números dos candidatos durante o voto deve levar as informações anotadas em papel.
Um dos principais pontos de atenção está justamente nos votos para o Senado. O eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes. Caso o mesmo candidato seja digitado nas duas oportunidades, o segundo voto será anulado.
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Qual será a ordem de votação no primeiro turno?
A sequência começa pela disputa para deputado federal e termina com a escolha do presidente da República. Confira:
1. Deputado federal: quatro dígitos.
2. Deputado estadual ou distrital: cinco dígitos.
3. Senador —> primeira vaga: três dígitos.
4. Senador —> segunda vaga: três dígitos. Neste caso, é necessário escolher outro candidato.
5. Governador: dois dígitos.
6. Presidente da República: dois dígitos.
Depois de digitar cada número, o eleitor deve observar atentamente as informações apresentadas na tela da urna, como nome, fotografia e partido. Somente depois da conferência deve apertar a tecla “Confirma”.
Se houver algum erro antes da confirmação, é possível utilizar a tecla “Corrige” para retornar à etapa anterior e digitar novamente o número.
Onde preparar a colinha eleitoral?
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza um modelo de colinha eleitoral que pode ser impresso e preenchido antes do dia da votação. A recomendação é organizar os números seguindo a mesma sequência em que eles aparecerão na urna.
CLIQUE AQUI: Para baixar e imprimir sua colinha
A colinha deve ser levada em papel. O eleitor não pode utilizar o celular ou outros aparelhos eletrônicos dentro da cabine de votação.
Preparar o lembrete com antecedência também permite conferir os números antes de sair de casa e reduzir o risco de digitação incorreta na urna.
Por que serão dois votos para senador?
Nas eleições de 2026, serão renovadas 54 das 81 cadeiras do Senado Federal, o equivalente a dois terços da composição da Casa.
Por esse motivo, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores. Os mandatos dos senadores têm duração de oito anos.
Assim, cada eleitor deverá registrar dois votos para o Senado, obrigatoriamente em candidatos diferentes. A repetição do mesmo candidato nas duas vagas faz com que o segundo voto seja anulado.
Como será a votação no segundo turno?
Caso seja necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro de 2026. Nessa etapa, o eleitor votará apenas para governador e presidente da República.
A ordem será primeiro governador, com dois dígitos, e depois presidente da República, também com dois dígitos.
Preparar a colinha antes da votação é uma forma de facilitar a consulta dos números e evitar esquecimentos. Na cabine, o eleitor deve conferir cuidadosamente as informações exibidas pela urna antes de confirmar cada voto.