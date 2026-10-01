Os eleitores brasileiros precisarão escolher candidatos para seis cargos nas eleições de 2026. Para evitar confusões na hora de votar, é possível preparar uma “colinha eleitoral” com os números dos candidatos e levá-la em papel à seção eleitoral.

No primeiro turno, marcado para 4 de outubro de 2026, a votação terá seis escolhas. O eleitor deverá votar para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente da República. Como serão duas vagas para o Senado, haverá dois votos diferentes para o cargo.

O celular não pode ser utilizado na cabine de votação. Por isso, quem quiser consultar os números dos candidatos durante o voto deve levar as informações anotadas em papel.