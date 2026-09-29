Seis pessoas da mesma família morreram após uma descarga elétrica atingir diretamente a cabana onde estavam durante uma forte chuva no município do Andulo, na província do Bié, em Angola. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (28) e envolveu um casal e os quatro filhos. A mulher estava grávida de oito meses.

Segundo informações do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a família estava em uma área de cultivo quando a chuva começou e procurou abrigo na estrutura. O raio atingiu diretamente a cabana, provocando um incêndio. As vítimas morreram no local. Os filhos tinham entre 6 e 13 anos, enquanto o homem tinha 37 anos e a mulher, 30.

Após o acidente, as autoridades reforçaram as orientações de segurança para períodos de trovoadas. A recomendação é evitar cabanas e outras estruturas precárias, áreas abertas, árvores isoladas e locais próximos a rios ou outros cursos de água enquanto houver descargas elétricas.