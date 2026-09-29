Seis pessoas da mesma família morreram após uma descarga elétrica atingir diretamente a cabana onde estavam durante uma forte chuva no município do Andulo, na província do Bié, em Angola. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (28) e envolveu um casal e os quatro filhos. A mulher estava grávida de oito meses.
Segundo informações do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, a família estava em uma área de cultivo quando a chuva começou e procurou abrigo na estrutura. O raio atingiu diretamente a cabana, provocando um incêndio. As vítimas morreram no local. Os filhos tinham entre 6 e 13 anos, enquanto o homem tinha 37 anos e a mulher, 30.
Após o acidente, as autoridades reforçaram as orientações de segurança para períodos de trovoadas. A recomendação é evitar cabanas e outras estruturas precárias, áreas abertas, árvores isoladas e locais próximos a rios ou outros cursos de água enquanto houver descargas elétricas.
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Outro raio provoca explosões em unidade militar
No mesmo dia, uma segunda ocorrência envolvendo uma descarga atmosférica foi registrada na cidade de Luena, na província do Moxico. O raio atingiu um paiol da Base Logística da Força Aérea, instalado em uma área militar destinada ao armazenamento de material de guerra, provocando explosões que puderam ser ouvidas em diferentes regiões da cidade.
O episódio ocorreu durante uma tempestade acompanhada de chuva intensa, ventos fortes e trovoadas. Entre os bairros apontados como mais afetados pelo barulho das explosões estão Social da Juventude, Sinai-Velho, Mandembwe, Sangondo e Nzaji. De acordo com o vice-governador do Moxico para os Serviços Técnicos e Infraestruturas, Wilson Augusto, não houve vítimas nessa ocorrência.
As descargas elétricas são um risco recorrente durante o período chuvoso em Angola. A estação 2026/2027 começou oficialmente em 15 de agosto e está prevista para terminar em 15 de maio de 2027. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê instabilidade atmosférica em diferentes regiões do país e aponta influência do fenômeno El Niño nas condições da temporada.