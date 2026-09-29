Piracicaba entra no clima da Oktoberfest nesta semana. Entre os dias 2 e 4 de outubro, o Engenho Central recebe a terceira edição da Oktoberfest Piracicaba, que reúne cervejas artesanais, gastronomia, música e atrações para diferentes públicos. A entrada é gratuita e solidária, com arrecadação de guloseimas destinada a crianças carentes.
Mais do que reproduzir elementos tradicionais da festa alemã, a edição de 2026 busca incorporar referências da própria cidade. A identidade do evento foi construída a partir de símbolos como o caipira e o Engenho Central, além da cerveja e da música, criando uma proposta que mistura a tradição germânica com características de Piracicaba.
Entre as atrações confirmadas, a Oktoberfest terá dez cervejarias participantes: Ampere, A Tutta Birra, Cevada Pura, Dama, Escafandrista, Em Nome do Malte, Komtainer Beer, Nho Quim, Peixe Pará e Vibeer. A programação também foi pensada para receber famílias. O espaço terá música ao vivo, gastronomia alemã, cervejarias artesanais, área para crianças e ambiente pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem a festa acompanhados dos animais de estimação.
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Uma festa alemã com sotaque piracicabano
A programação começa na sexta-feira (2), das 19h às 22h. No sábado (3), a festa funciona das 11h às 22h, enquanto no domingo (4), último dia do evento, as atividades acontecem das 11h às 17h.
A proposta de reunir cerveja artesanal e cultura local já acompanha a Oktoberfest Piracicaba desde as primeiras edições. Em 2025, a segunda edição contou com 11 cervejarias de Piracicaba e mais de 50 estilos de cerveja artesanal, além de food park, espaço kids e área pet friendly. A primeira edição, realizada em 2024, também teve caráter solidário. Na ocasião, o público podia contribuir com alimentos, e a arrecadação chegou a 863,15 quilos de alimentos e 32 unidades de papel higiênico, destinados ao Fundo Social de Solidariedade.
Para 2026, a organização optou por direcionar a ação solidária às crianças. O público poderá levar balas, pirulitos, chocolates ou outras guloseimas embaladas individualmente, que serão destinadas a crianças carentes em ações relacionadas ao Dia das Crianças.
A Oktoberfest Piracicaba é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e pela Piracerva Eventos, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo. A expectativa é transformar o Engenho Central, durante os três dias, em ponto de encontro entre a tradição alemã e elementos que fazem parte da identidade cultural de Piracicaba.