Piracicaba entra no clima da Oktoberfest nesta semana. Entre os dias 2 e 4 de outubro, o Engenho Central recebe a terceira edição da Oktoberfest Piracicaba, que reúne cervejas artesanais, gastronomia, música e atrações para diferentes públicos. A entrada é gratuita e solidária, com arrecadação de guloseimas destinada a crianças carentes.

Mais do que reproduzir elementos tradicionais da festa alemã, a edição de 2026 busca incorporar referências da própria cidade. A identidade do evento foi construída a partir de símbolos como o caipira e o Engenho Central, além da cerveja e da música, criando uma proposta que mistura a tradição germânica com características de Piracicaba.

Entre as atrações confirmadas, a Oktoberfest terá dez cervejarias participantes: Ampere, A Tutta Birra, Cevada Pura, Dama, Escafandrista, Em Nome do Malte, Komtainer Beer, Nho Quim, Peixe Pará e Vibeer. A programação também foi pensada para receber famílias. O espaço terá música ao vivo, gastronomia alemã, cervejarias artesanais, área para crianças e ambiente pet friendly, permitindo que os visitantes aproveitem a festa acompanhados dos animais de estimação.