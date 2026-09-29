A ocorrência foi atendida por policiais da 5ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), após acionamento do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). A abordagem ocorreu na Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Vila Industrial.

Um funcionário da Klabin foi preso pela Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (29), sob suspeita de furtar materiais pertencentes à empresa e tentar comercializá-los como sucata em um estabelecimento de reciclagem, em Piracicaba.

Segundo a Polícia Militar, um representante da Klabin informou à equipe que um dos funcionários estaria tentando vender materiais da empresa que haviam sido furtados.

Aos policiais, o funcionário teria confessado o furto e relatado que pretendia vender os materiais a um comércio de reciclagem. O proprietário do estabelecimento afirmou aos agentes que aquela era a primeira negociação realizada com o homem e que havia sido procurado por ele para a comercialização dos produtos.

Diante das informações e do valor considerado significativo dos materiais, o funcionário recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Piracicaba, acompanhado das demais pessoas envolvidas na ocorrência.