A atenção deve ser ainda maior com animais idosos, filhotes, aqueles com sobrepeso e pets que possuem problemas respiratórios ou outras condições de saúde. Cães de focinho curto, como pug, bulldogue e shih-tzu, também podem ter mais dificuldade para lidar com temperaturas elevadas.

Com a chegada dos dias mais quentes, cães e gatos também precisam de cuidados especiais para enfrentar as altas temperaturas. Apesar de terem mecanismos próprios para controlar a temperatura corporal, os animais podem sofrer com o calor excessivo e apresentar problemas como desidratação e superaquecimento.

Manter água limpa e fresca disponível durante todo o dia é uma das principais medidas para ajudar na hidratação. Em dias muito quentes, o tutor pode espalhar mais de um recipiente pela casa e manter os potes em locais protegidos do sol. Os passeios também precisam ser adaptados. O ideal é evitar os horários de maior calor e dar preferência ao início da manhã ou ao fim da tarde. Antes de sair, é importante verificar a temperatura do chão, já que o asfalto e outras superfícies podem ficar muito quentes e provocar queimaduras nas patas.

Dentro de casa, o animal deve ter acesso a locais frescos, ventilados e protegidos do sol. Tapetes refrescantes, ventilação adequada e ambientes com sombra podem ajudar no conforto, mas nunca devem substituir água e um local seguro para o pet descansar. Ofegar excessivamente, apresentar dificuldade para respirar, salivação intensa, fraqueza, vômitos, desorientação ou desmaio são sinais que podem indicar que o animal está sofrendo com o calor. Nesses casos, o tutor deve procurar atendimento veterinário rapidamente.