O golpe do romance é uma fraude em que criminosos criam perfis falsos em redes sociais, aplicativos de relacionamento e plataformas de mensagens para conquistar a confiança das vítimas. Depois de construir uma relação afetiva, os golpistas inventam emergências, pedem dinheiro ou passam a explorar emocionalmente a pessoa para obter vantagens financeiras.

A prática também está relacionada ao catfishing, termo usado para descrever a criação de uma identidade falsa na internet, muitas vezes com fotos de outra pessoa e informações inventadas. Embora nem todo caso de catfishing tenha como objetivo roubar dinheiro, a falsa identidade pode ser usada para aplicar golpes amorosos.

Como o golpe começa

Em muitos casos, o contato começa com elogios, conversas frequentes e demonstrações intensas de carinho. O criminoso pode dizer que encontrou a pessoa ideal, falar sobre casamento ou fazer planos para uma vida a dois, mesmo sem nunca ter encontrado a vítima pessoalmente.