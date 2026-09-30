A Universidade de São Paulo (USP) alcançou pela primeira vez o top 150 do THE World University Ranking, um dos principais rankings internacionais de universidades. Na edição 2027, divulgada nesta terça-feira (29), a instituição aparece na 141ª posição entre 2.297 universidades de 118 países.
O resultado representa um avanço em relação ao ano passado, quando a USP estava no grupo entre a 201ª e a 250ª posição. Com a nova colocação, a universidade também aparece como a instituição ibero-americana mais bem classificada no ranking.
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Entre as universidades da América Latina, as brasileiras aparecem nas primeiras posições. Depois da USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ficou no grupo entre 326º e 350º lugares. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aparece entre 601º e 650º, enquanto a Universidade Estadual Paulista (Unesp) ficou entre 651º e 700º. Ao todo, 58 instituições brasileiras foram classificadas nesta edição do ranking.
O ranking é elaborado pela consultoria britânica Times Higher Education (THE) e considera 18 indicadores distribuídos em cinco áreas: ensino, ambiente de pesquisa, qualidade da pesquisa, indústria e internacionalização. Segundo a coordenadora do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP, Renata Eloah de Lucena Ferretti-Rebustini, a universidade vem aprimorando a qualidade e a completude dos dados utilizados nas avaliações.
Entre as ações citadas está o aperfeiçoamento das informações relacionadas aos recursos destinados à pesquisa, incluindo dados de agências de fomento e de fundações de apoio.
O resultado no THE World University Ranking se soma ao desempenho da USP em outras avaliações internacionais divulgadas neste ano. No QS World University, a universidade ficou na 133ª posição, sendo a brasileira mais bem classificada. Já no Academic Ranking of World Universities (ARWU), a USP apareceu no grupo entre a 101ª e a 150ª colocação e também foi a instituição ibero-americana mais bem posicionada.
No ranking THE by Subject, que analisa áreas específicas do conhecimento, a USP ficou como a universidade brasileira mais bem classificada nas 11 áreas avaliadas. Em quatro delas, a instituição apareceu entre as 100 melhores universidades do mundo: Direito, na 52ª posição; Educação, na 61ª; Medicina e Saúde, na 81ª; e Artes e Humanidades, na 96ª.
No topo do THE World University Ranking 2027 está a Universidade de Oxford, seguida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Princeton e Stanford aparecem empatadas na terceira posição. Entre as dez primeiras colocadas, sete são instituições dos Estados Unidos.