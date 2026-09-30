Entre as ações citadas está o aperfeiçoamento das informações relacionadas aos recursos destinados à pesquisa, incluindo dados de agências de fomento e de fundações de apoio.

O resultado no THE World University Ranking se soma ao desempenho da USP em outras avaliações internacionais divulgadas neste ano. No QS World University, a universidade ficou na 133ª posição, sendo a brasileira mais bem classificada. Já no Academic Ranking of World Universities (ARWU), a USP apareceu no grupo entre a 101ª e a 150ª colocação e também foi a instituição ibero-americana mais bem posicionada.

No ranking THE by Subject, que analisa áreas específicas do conhecimento, a USP ficou como a universidade brasileira mais bem classificada nas 11 áreas avaliadas. Em quatro delas, a instituição apareceu entre as 100 melhores universidades do mundo: Direito, na 52ª posição; Educação, na 61ª; Medicina e Saúde, na 81ª; e Artes e Humanidades, na 96ª.