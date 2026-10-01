Uma pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º) aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.

No cenário estimulado, Lula aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca os dois candidatos dentro da faixa de empate técnico.

O levantamento foi realizado a poucos dias do primeiro turno, marcado para domingo (4). Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula passou de 41% para 43%, enquanto Flávio avançou de 37% para 39%.