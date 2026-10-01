Uma pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (1º) aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo primeiro turno das eleições presidenciais de 2026.
No cenário estimulado, Lula aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que coloca os dois candidatos dentro da faixa de empate técnico.
O levantamento foi realizado a poucos dias do primeiro turno, marcado para domingo (4). Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, Lula passou de 41% para 43%, enquanto Flávio avançou de 37% para 39%.
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Outros candidatos
Na mesma simulação, Renan Santos (Missão) aparece com 4%, seguido por Augusto Cury (Avante), com 3%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 3%. Romeu Zema (Novo) registra 1%.
Outros candidatos somam 1%, enquanto brancos, nulos e indecisos representam 6%.
Segundo turno
Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento registra 46% para Flávio e 45% para Lula. Brancos, nulos e indecisos somam 9%.
A diferença de um ponto percentual também está dentro da margem de erro da pesquisa. Na sondagem anterior, Flávio tinha 45% e Lula, 44%.
Metodologia
A pesquisa RealTime Big Data ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 26 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09503/2026.