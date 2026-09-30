30 de setembro de 2026
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DOMINGO ELEITORAL

Eleições terão transporte gratuito e reforço na segurança

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Piracicaba terá transporte gratuito, mudanças no trânsito e reforço na segurança durante as eleições de domingo (4).
Piracicaba terá transporte gratuito, mudanças no trânsito e reforço na segurança durante as eleições de domingo (4).

Piracicaba terá um esquema especial de transporte, trânsito e segurança para o primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). As medidas foram organizadas para facilitar o deslocamento dos eleitores e garantir a estrutura necessária para a votação.

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Transporte gratuito

O transporte público será gratuito para todos os passageiros durante todo o domingo. Os ônibus começarão a circular às 4h40 e a operação seguirá até 0h10 de segunda-feira (5).

Todas as linhas funcionarão normalmente, com horários de dias úteis, e não será necessário apresentar título de eleitor ou outro comprovante para utilizar o serviço gratuitamente.

Os passageiros deverão entrar pela porta dianteira e passar pela catraca para registrar o embarque, mas nenhum valor será descontado do cartão. Quem não tiver cartão também poderá utilizar o transporte, mediante liberação do motorista.

O serviço Elevar, destinado a pessoas com deficiência motora severa ou mobilidade reduzida, funcionará para usuários já cadastrados e com pré-agendamento.

Mudanças no trânsito

Para o transporte e a distribuição das urnas eletrônicas, haverá interdições na região central, nas proximidades do Cartório Eleitoral.

A partir das 23h dos dias 1º, 2 e 3 de outubro, a Rua Gomes Carneiro será interditada no trecho entre a Avenida Armando de Salles Oliveira e a Rua Benjamin Constant.

Também haverá proibição de estacionamento no quarteirão do Cartório Eleitoral, incluindo a Rua José Pinto de Almeida, entre as ruas Gomes Carneiro e Floriano Peixoto.

Escolas terão alterações

Ao todo, 46 escolas municipais terão as aulas presenciais suspensas na sexta-feira (2), em razão da preparação para o primeiro turno.

Na segunda-feira (5), a direção de cada unidade poderá avaliar a suspensão das aulas no período da manhã caso seja necessário mais tempo para a limpeza dos espaços. A comunidade escolar será informada pelas próprias escolas.

Segurança reforçada

A Guarda Civil Municipal ficará responsável pela segurança das escolas municipais que funcionarão como locais de votação.

A partir das 18h de sexta-feira (2), 18 escolas terão presença fixa de agentes durante o período eleitoral. Nas demais unidades, haverá patrulhamento constante e pontos de parada ao longo do fim de semana.

Nas escolas estaduais, a segurança ficará sob responsabilidade da Polícia Militar.

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