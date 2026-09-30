Piracicaba terá um esquema especial de transporte, trânsito e segurança para o primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). As medidas foram organizadas para facilitar o deslocamento dos eleitores e garantir a estrutura necessária para a votação.
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Transporte gratuito
O transporte público será gratuito para todos os passageiros durante todo o domingo. Os ônibus começarão a circular às 4h40 e a operação seguirá até 0h10 de segunda-feira (5).
Todas as linhas funcionarão normalmente, com horários de dias úteis, e não será necessário apresentar título de eleitor ou outro comprovante para utilizar o serviço gratuitamente.
Os passageiros deverão entrar pela porta dianteira e passar pela catraca para registrar o embarque, mas nenhum valor será descontado do cartão. Quem não tiver cartão também poderá utilizar o transporte, mediante liberação do motorista.
O serviço Elevar, destinado a pessoas com deficiência motora severa ou mobilidade reduzida, funcionará para usuários já cadastrados e com pré-agendamento.
Mudanças no trânsito
Para o transporte e a distribuição das urnas eletrônicas, haverá interdições na região central, nas proximidades do Cartório Eleitoral.
A partir das 23h dos dias 1º, 2 e 3 de outubro, a Rua Gomes Carneiro será interditada no trecho entre a Avenida Armando de Salles Oliveira e a Rua Benjamin Constant.
Também haverá proibição de estacionamento no quarteirão do Cartório Eleitoral, incluindo a Rua José Pinto de Almeida, entre as ruas Gomes Carneiro e Floriano Peixoto.
Escolas terão alterações
Ao todo, 46 escolas municipais terão as aulas presenciais suspensas na sexta-feira (2), em razão da preparação para o primeiro turno.
Na segunda-feira (5), a direção de cada unidade poderá avaliar a suspensão das aulas no período da manhã caso seja necessário mais tempo para a limpeza dos espaços. A comunidade escolar será informada pelas próprias escolas.
Segurança reforçada
A Guarda Civil Municipal ficará responsável pela segurança das escolas municipais que funcionarão como locais de votação.
A partir das 18h de sexta-feira (2), 18 escolas terão presença fixa de agentes durante o período eleitoral. Nas demais unidades, haverá patrulhamento constante e pontos de parada ao longo do fim de semana.
Nas escolas estaduais, a segurança ficará sob responsabilidade da Polícia Militar.