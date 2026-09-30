Piracicaba terá um esquema especial de transporte, trânsito e segurança para o primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). As medidas foram organizadas para facilitar o deslocamento dos eleitores e garantir a estrutura necessária para a votação.

O transporte público será gratuito para todos os passageiros durante todo o domingo. Os ônibus começarão a circular às 4h40 e a operação seguirá até 0h10 de segunda-feira (5).

Todas as linhas funcionarão normalmente, com horários de dias úteis, e não será necessário apresentar título de eleitor ou outro comprovante para utilizar o serviço gratuitamente.

Os passageiros deverão entrar pela porta dianteira e passar pela catraca para registrar o embarque, mas nenhum valor será descontado do cartão. Quem não tiver cartão também poderá utilizar o transporte, mediante liberação do motorista.