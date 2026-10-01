Com a proximidade do primeiro turno das Eleições 2026, marcado para domingo (4), eleitores devem ficar atentos às regras que valem durante o dia da votação. Entre as principais dúvidas estão a distribuição de santinhos, o uso de camisetas de candidatos, o consumo de bebidas alcoólicas e a utilização do celular.

A distribuição de santinhos com pedido de voto no dia da eleição é considerada crime eleitoral e caracteriza boca de urna. Também é proibido abordar ou tentar convencer eleitores a escolher determinado candidato, partido, federação ou coligação.

O chamado derramamento de santinhos nas proximidades dos locais de votação também é considerado propaganda eleitoral irregular.

Eleitor pode usar camiseta de candidato