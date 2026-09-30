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ELEIÇÕES 2022

Pesquisas da reta final mostravam Lula à frente de Bolsonaro

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Levantamentos divulgados nos últimos dias antes do primeiro turno de 2022 apontavam vantagem de Lula sobre Bolsonaro; nas urnas, a diferença foi de 5,23 pontos percentuais.
Levantamentos divulgados nos últimos dias antes do primeiro turno de 2022 apontavam vantagem de Lula sobre Bolsonaro; nas urnas, a diferença foi de 5,23 pontos percentuais.

Na última semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, as principais pesquisas de intenção de voto mostravam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). Alguns levantamentos apontavam uma diferença superior a dez pontos percentuais entre os dois candidatos.

A distância, porém, foi menor no resultado oficial das urnas. No primeiro turno, realizado em 2 de outubro de 2022, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro ficou com 43,20%, uma diferença de 5,23 pontos percentuais.

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Cenário na reta final

Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada em 28 de setembro de 2022, quatro dias antes da votação, mostrava Lula com 46% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro. Ciro Gomes aparecia com 6% e Simone Tebet, com 5%.

Naquele levantamento, a diferença entre os dois primeiros colocados era de 13 pontos percentuais. A pesquisa também registrava 5% de eleitores indecisos e 4% que declaravam voto em branco, nulo ou intenção de não comparecer.

Outro levantamento divulgado na reta final também apresentava vantagem de Lula. Na pesquisa Datafolha divulgada em 30 de setembro, o petista tinha 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparecia com 34%.

Considerando apenas os votos válidos, Lula registrava 50% e Bolsonaro, 36%.

Resultado nas urnas

Com a apuração concluída, os números foram diferentes dos registrados por parte das pesquisas na reta final.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 57.259.504 votos, correspondentes a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 51.072.345 votos, equivalentes a 43,20%.

Ao todo, mais de 123,6 milhões de eleitores compareceram às urnas no primeiro turno de 2022. A abstenção foi de 20,95%.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos, a disputa presidencial seguiu para o segundo turno, realizado em 30 de outubro.

Segundo turno

Na segunda etapa da eleição, Lula e Bolsonaro voltaram a disputar a Presidência. O resultado também foi apertado.

De acordo com a totalização oficial do TSE, Lula recebeu 60.345.999 votos, correspondentes a 50,90% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 58.206.354 votos, ou 49,10%.

A diferença no segundo turno foi de aproximadamente 2,1 milhões de votos.

A comparação entre as pesquisas e os resultados de 2022 mostra que os levantamentos de intenção de voto representavam o cenário medido em determinados períodos e sob metodologias específicas. Os resultados efetivos da eleição, por sua vez, foram definidos pelos votos registrados nas urnas e totalizados pela Justiça Eleitoral.

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