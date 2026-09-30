Na última semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, as principais pesquisas de intenção de voto mostravam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). Alguns levantamentos apontavam uma diferença superior a dez pontos percentuais entre os dois candidatos.

A distância, porém, foi menor no resultado oficial das urnas. No primeiro turno, realizado em 2 de outubro de 2022, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro ficou com 43,20%, uma diferença de 5,23 pontos percentuais.

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