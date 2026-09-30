Na última semana antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, as principais pesquisas de intenção de voto mostravam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL). Alguns levantamentos apontavam uma diferença superior a dez pontos percentuais entre os dois candidatos.
A distância, porém, foi menor no resultado oficial das urnas. No primeiro turno, realizado em 2 de outubro de 2022, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro ficou com 43,20%, uma diferença de 5,23 pontos percentuais.
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Cenário na reta final
Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada em 28 de setembro de 2022, quatro dias antes da votação, mostrava Lula com 46% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro. Ciro Gomes aparecia com 6% e Simone Tebet, com 5%.
Naquele levantamento, a diferença entre os dois primeiros colocados era de 13 pontos percentuais. A pesquisa também registrava 5% de eleitores indecisos e 4% que declaravam voto em branco, nulo ou intenção de não comparecer.
Outro levantamento divulgado na reta final também apresentava vantagem de Lula. Na pesquisa Datafolha divulgada em 30 de setembro, o petista tinha 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparecia com 34%.
Considerando apenas os votos válidos, Lula registrava 50% e Bolsonaro, 36%.
Resultado nas urnas
Com a apuração concluída, os números foram diferentes dos registrados por parte das pesquisas na reta final.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 57.259.504 votos, correspondentes a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 51.072.345 votos, equivalentes a 43,20%.
Ao todo, mais de 123,6 milhões de eleitores compareceram às urnas no primeiro turno de 2022. A abstenção foi de 20,95%.
Como nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos, a disputa presidencial seguiu para o segundo turno, realizado em 30 de outubro.
Segundo turno
Na segunda etapa da eleição, Lula e Bolsonaro voltaram a disputar a Presidência. O resultado também foi apertado.
De acordo com a totalização oficial do TSE, Lula recebeu 60.345.999 votos, correspondentes a 50,90% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro obteve 58.206.354 votos, ou 49,10%.
A diferença no segundo turno foi de aproximadamente 2,1 milhões de votos.
A comparação entre as pesquisas e os resultados de 2022 mostra que os levantamentos de intenção de voto representavam o cenário medido em determinados períodos e sob metodologias específicas. Os resultados efetivos da eleição, por sua vez, foram definidos pelos votos registrados nas urnas e totalizados pela Justiça Eleitoral.