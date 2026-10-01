O pagamento da segunda parcela do 13º salário terá de ser antecipado em 2026. Isso acontece porque o prazo tradicional, 20 de dezembro, cairá em um domingo. Com isso, o pagamento deverá ser realizado até sexta-feira,18 de dezembro.

A antecipação vale para os trabalhadores que recebem o benefício em duas parcelas. A primeira parte do 13º continua tendo como prazo máximo 30 de novembro.

VEJA MAIS :