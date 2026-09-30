Garantir que pessoas com deficiência possam participar de atividades culturais vai além de adaptar espaços físicos. Acessibilidade também envolve comunicação e atitudes capazes de acolher diferentes públicos. Esse será o foco da palestra “Acessibilidade em Projetos Culturais”, que integra a programação do Festival Piracuir nesta quinta-feira (1º), em Piracicaba.
O encontro será realizado às 19h30, no Anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, com entrada gratuita e vagas limitadas. A atividade terá a participação de Beatriz Turetta, além de Daiane Abadia e Janaína Nascimento, instrutoras de Libras da Associação de Surdos – Libras de Piracicaba (Assupira). Para participar, é necessário fazer a inscrição gratuita pelo formulário disponível neste link.
A proposta é discutir como a acessibilidade pode ser incorporada desde a criação até a realização de projetos culturais. Entre os pontos abordados estão as dimensões comunicacional, arquitetônica e atitudinal, além de práticas que podem tornar atividades culturais mais inclusivas e acessíveis.
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Acessibilidade além das exigências
Para Beatriz Turetta, a discussão deve ultrapassar a ideia de que a acessibilidade é apenas uma exigência presente em projetos e editais culturais. “A ideia desse bate-papo é de pensar a acessibilidade para além das exigências dos projetos e editais culturais”, afirmou. Segundo ela, a cultura faz parte da formação das pessoas e, por isso, o acesso às atividades culturais deve considerar diferentes características e necessidades. A proposta do encontro é discutir possibilidades para ampliar esse acesso e permitir que mais pessoas participem da vida cultural.
Beatriz é professora, mestre e doutora em Educação, com pós-doutorado em Educação Especial. Também atua em cursos de especialização e pós-graduação, é produtora cultural e integra a Diretoria Executiva da Assupira. A palestra é realizada pelo Festival Piracuir em parceria com a Assupira, o Instituto Afropira e o Instituto Curau. A programação conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, e integra um projeto apoiado pelo ProAC Editais e pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).