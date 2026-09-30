Garantir que pessoas com deficiência possam participar de atividades culturais vai além de adaptar espaços físicos. Acessibilidade também envolve comunicação e atitudes capazes de acolher diferentes públicos. Esse será o foco da palestra “Acessibilidade em Projetos Culturais”, que integra a programação do Festival Piracuir nesta quinta-feira (1º), em Piracicaba.

O encontro será realizado às 19h30, no Anfiteatro da Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, com entrada gratuita e vagas limitadas. A atividade terá a participação de Beatriz Turetta, além de Daiane Abadia e Janaína Nascimento, instrutoras de Libras da Associação de Surdos – Libras de Piracicaba (Assupira). Para participar, é necessário fazer a inscrição gratuita pelo formulário disponível neste link.

A proposta é discutir como a acessibilidade pode ser incorporada desde a criação até a realização de projetos culturais. Entre os pontos abordados estão as dimensões comunicacional, arquitetônica e atitudinal, além de práticas que podem tornar atividades culturais mais inclusivas e acessíveis.