Uma travessia que hoje pode consumir cerca de 50 minutos deverá cair para menos de cinco quando entrar em operação o novo túnel entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, o empreendimento terá aproximadamente 1,5 quilômetro e será o primeiro túnel imerso do Brasil. A previsão atual é que a estrutura comece a funcionar em 2031.

O trecho mais chamativo terá 870 metros sob o canal do Porto de Santos. Em vez de uma escavação convencional de uma margem até a outra, a solução prevista utiliza módulos de concreto pré-moldados, que serão produzidos em uma doca seca, levados até o canal e instalados em uma trincheira preparada no fundo. A estrutura ficará protegida depois da instalação, enquanto a navegação continuará sendo realizada na superfície.

Para os usuários, a principal mudança será a criação de uma ligação permanente entre as duas cidades. O projeto prevê três faixas de circulação em cada sentido, sendo uma delas adaptável futuramente ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), além de espaços para pedestres e ciclistas. A concessão tem prazo de 30 anos e inclui implantação, operação e manutenção do sistema.