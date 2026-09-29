Pesquisa Datafolha divulgada em setembro aponta que 23% dos eleitores brasileiros não sabem informar o número de urna do candidato à Presidência da República em quem pretendem votar nas eleições de 2026. Outros 73% informaram corretamente a numeração, enquanto 3% citaram um número diferente do correspondente ao candidato escolhido.

O levantamento foi realizado pelo Datafolha nos dias 22 e 23 de setembro, com 2.002 entrevistas presenciais em 125 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

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