Pesquisa Datafolha divulgada em setembro aponta que 23% dos eleitores brasileiros não sabem informar o número de urna do candidato à Presidência da República em quem pretendem votar nas eleições de 2026. Outros 73% informaram corretamente a numeração, enquanto 3% citaram um número diferente do correspondente ao candidato escolhido.
O levantamento foi realizado pelo Datafolha nos dias 22 e 23 de setembro, com 2.002 entrevistas presenciais em 125 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.
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Conhecimento do número varia entre eleitores
Entre os entrevistados que declararam intenção de votar em candidatos específicos, o conhecimento do número de urna apresentou diferenças.
Entre os eleitores de Lula, 87% informaram corretamente o número, enquanto 12% disseram não saber e 1% mencionou uma numeração incorreta.
No grupo que declarou intenção de votar em Flávio Bolsonaro, 79% responderam corretamente, 19% não souberam informar e 2% citaram um número errado.
Entre os eleitores de Renan Santos, 53% souberam informar corretamente o número e 39% não souberam. Já entre os que declararam voto em Ronaldo Caiado, 18% responderam corretamente e 64% disseram não saber.
No caso de Augusto Cury, 34% informaram corretamente o número, enquanto 61% não souberam responder.
Maioria já tem candidato definido
O levantamento também mediu o grau de definição dos eleitores que já possuem uma opção de voto para o primeiro turno. O Datafolha aponta que 75% afirmam estar totalmente decididos sobre a escolha, enquanto uma parcela ainda considera a possibilidade de mudar de voto até a eleição.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 18% não indicaram espontaneamente uma opção de voto, índice que caiu em relação ao levantamento anterior.
Eleição acontece em outubro
O primeiro turno das eleições gerais de 2026 está marcado para 4 de outubro. Além da Presidência da República, os eleitores escolherão governadores, dois senadores por estado, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.
O segundo turno, quando necessário para as disputas majoritárias, está previsto para 25 de outubro.
A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Antes da eleição, o eleitor também pode consultar informações sobre o local de votação e utilizar ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral para conhecer a sequência de votação e se familiarizar com a urna eletrônica.