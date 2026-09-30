30 de setembro de 2026
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CONTRATAÇÃO

Oportunidade de trabalho é aberta em unidade de Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Processo seletivo está aberto para contratação em unidade localizada no bairro Alto, em Piracicaba.
Processo seletivo está aberto para contratação em unidade localizada no bairro Alto, em Piracicaba.

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) está com uma oportunidade de emprego aberta para o cargo de Operador(a) de Loja em Piracicaba. A vaga é destinada à unidade localizada no bairro Alto e está disponível para candidatos com ensino fundamental completo.

A oportunidade é voltada para profissionais interessados em atuar na rotina de uma loja, com atividades relacionadas ao atendimento ao público, organização do estabelecimento e movimentação de mercadorias. O profissional contratado deverá estar preparado para trabalhar em uma rotina dinâmica e em contato direto com os clientes.

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Atividades da função

Entre as principais responsabilidades previstas para o cargo estão o atendimento aos clientes, a operação de caixa e a realização de pagamentos. O profissional também deverá auxiliar na reposição e organização dos produtos nas áreas de venda.

Outra atribuição é a conferência da validade das mercadorias, contribuindo para que os produtos disponíveis aos consumidores estejam dentro das condições estabelecidas pela empresa.

A função também envolve o trabalho em equipe e a colaboração com diferentes atividades da operação da unidade, de acordo com as necessidades da loja.

Requisitos para a vaga

Para se candidatar à oportunidade, é necessário ter ensino fundamental completo. A vaga é destinada a pessoas que tenham interesse em atuar no atendimento ao cliente e nas atividades operacionais de uma unidade comercial.

O perfil buscado inclui profissionais com facilidade para trabalhar em equipe, disposição para lidar com o público e disponibilidade para atuar em um ambiente com ritmo de trabalho dinâmico.

Benefícios oferecidos

O GPA informa uma série de benefícios para os colaboradores. Entre eles estão assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte e vale-alimentação.

A empresa também oferece participação nos resultados (PPR), além de benefícios relacionados ao bem-estar e à qualidade de vida dos funcionários.

Entre as opções disponibilizadas estão parcerias com academias e acesso ao SESC. A empresa também informa a possibilidade de previdência privada opcional, além de outros benefícios previstos de acordo com as condições da contratação.

Processo seletivo

Os interessados devem enviar o currículo através do link . O processo é dividido em diferentes etapas. Após o cadastro, os candidatos passam por uma etapa de FIT Cultural, seguida pela entrevista.

Os candidatos que avançarem no processo passam pela fase de envio e conferência de dados para a pré-contratação. A última etapa é a contratação.

A participação no processo depende do cumprimento dos requisitos apresentados no anúncio e da avaliação realizada pela empresa ao longo das etapas.

A oportunidade permanece disponível para candidatura enquanto o anúncio estiver ativo.

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