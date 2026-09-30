O Grupo Pão de Açúcar (GPA) está com uma oportunidade de emprego aberta para o cargo de Operador(a) de Loja em Piracicaba. A vaga é destinada à unidade localizada no bairro Alto e está disponível para candidatos com ensino fundamental completo.

A oportunidade é voltada para profissionais interessados em atuar na rotina de uma loja, com atividades relacionadas ao atendimento ao público, organização do estabelecimento e movimentação de mercadorias. O profissional contratado deverá estar preparado para trabalhar em uma rotina dinâmica e em contato direto com os clientes.

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