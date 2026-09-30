Quem procura um passeio para o próximo fim de semana pode encontrar uma opção a 72 km de Piracicaba. Valinhos recebe, entre quinta-feira (1º) e domingo (4), a Festa do Morango e o Ásia Festival, com entrada gratuita, gastronomia, música ao vivo e atrações culturais. Os eventos acontecem no estacionamento do Carrefour Valinhos/Campinas e terão programação durante quatro dias. O público poderá experimentar receitas com morango, pratos das culinárias japonesa, chinesa, coreana e tailandesa, além de opções brasileiras e internacionais.
O morango será um dos destaques da gastronomia e aparecerá em diferentes preparações, como morango do amor, morango com chocolate, morango no copo, tortas, bolos artesanais, waffles, pudins, fondue, churros, pavês, crepes e bombons. A fruta também será utilizada em pratos salgados, incluindo coxinha, pastel, hambúrguer com salada de morango, torresmo de rolo com geleia, strogonoff e vinagrete. O cardápio ainda terá torresmo, burger na parrilla, espetinhos, batata frita, arroz carreteiro, doces caseiros e churros tradicionais.
Para acompanhar, haverá opções como chopp artesanal, drinks, sorvetes, milk-shakes e açaí. Já o Ásia Festival acrescenta ao evento especialidades das culinárias japonesa, chinesa, coreana e tailandesa, além de atrações relacionadas ao K-pop, apresentações culturais e atividades inspiradas no universo dos animes.
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Shows e programação
A programação musical começa na quinta-feira (1º) e segue até domingo (4), com apresentações de sertanejo, MPB, K-pop e tributos a artistas e bandas. Na quinta-feira, às 19h30, Fer se apresenta com repertório de sertanejo. Na sexta-feira, às 19h, será a vez de Odoru Ponpokorin e Bon Odori, com Megumi e Megumetes. Às 19h30, a Main Station apresenta um especial Coldplay.
No sábado, a programação começa às 16h com as Guerreiras da Kpop. Às 20h, a Banda Confisco faz um tributo ao Charlie Brown Jr. Já no domingo, Gulliver Trio apresenta MPB às 13h. Às 15h, Midori e Shaka comandam o especial Anime e Gokusai. Encerrando a programação musical, Blackpink se apresenta às 19h.
Além das atrações, o público poderá participar voluntariamente de uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Um ponto de coleta ficará disponível no local, e os produtos arrecadados serão destinados posteriormente a entidades assistenciais de Valinhos.
Serviço
Festa do Morango e Ásia Festival
Data: 1º a 4 de outubro
Horários: quinta e sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h
Local: estacionamento do Carrefour Valinhos/Campinas
Endereço: Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, 3900, Jardim Anton von Zuben, Valinhos
Entrada: gratuita