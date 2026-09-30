Quem procura um passeio para o próximo fim de semana pode encontrar uma opção a 72 km de Piracicaba. Valinhos recebe, entre quinta-feira (1º) e domingo (4), a Festa do Morango e o Ásia Festival, com entrada gratuita, gastronomia, música ao vivo e atrações culturais. Os eventos acontecem no estacionamento do Carrefour Valinhos/Campinas e terão programação durante quatro dias. O público poderá experimentar receitas com morango, pratos das culinárias japonesa, chinesa, coreana e tailandesa, além de opções brasileiras e internacionais.

O morango será um dos destaques da gastronomia e aparecerá em diferentes preparações, como morango do amor, morango com chocolate, morango no copo, tortas, bolos artesanais, waffles, pudins, fondue, churros, pavês, crepes e bombons. A fruta também será utilizada em pratos salgados, incluindo coxinha, pastel, hambúrguer com salada de morango, torresmo de rolo com geleia, strogonoff e vinagrete. O cardápio ainda terá torresmo, burger na parrilla, espetinhos, batata frita, arroz carreteiro, doces caseiros e churros tradicionais.