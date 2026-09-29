29 de setembro de 2026
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CENA CHOCANTE

Sangue na enxada: Homem é achado morto na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi encontrado morto próximo à varanda da casa.
O homem foi encontrado morto próximo à varanda da casa.

  Ademir Alves Rodrigues, de 62 anos foi encontrado morto próximo à varanda de sua casa, na manhã desta terça-feira (29), em um imóvel na região do bairro Uirapuru, em Cosmópolis, na região de Piracicaba.

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A ocorrência começou após um morador passar pela Rua Eugênio Mathis e perceber que o portão da propriedade estava danificado. Ao verificar o local, ele encontrou o homem já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h10 e atendeu a ocorrência.

A identidade da vítima não foi divulgada. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e o caso deverá ser registrado na Delegacia de Cosmópolis.

Um enxada com sangue foi encontrada no local. 

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