Documentos que ajudam a contar a história do patrimônio de Piracicaba poderão ser consultados gratuitamente pela internet. O acervo reúne processos de tombamento e registros de bens culturais do município, além de pesquisas históricas, plantas e outros documentos produzidos ao longo de décadas. A digitalização será realizada por meio de uma parceria entre o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) e o Setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Piracicaba. O objetivo é preservar os documentos físicos e facilitar o acesso da população ao conteúdo.
O acordo contempla documentos produzidos pelo Codepac desde 1989, ano em que ocorreu o primeiro tombamento municipal de Piracicaba, tendo como objeto o Mercado Municipal. A partir da digitalização, esse material poderá ser consultado sem que moradores, estudantes e pesquisadores precisem se deslocar até os locais responsáveis pela guarda do acervo.
Entre os primeiros lotes encaminhados para digitalização estão processos relacionados à Festa do Divino e ao Museu da Água. O acervo também reúne registros sobre edificações, espaços públicos, manifestações culturais e bens de natureza imaterial. Ainda não foram divulgados quantos documentos serão digitalizados ao todo nem o prazo para que os primeiros arquivos estejam disponíveis para consulta pública.
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Acervo poderá ajudar pesquisas sobre a cidade
Antes da digitalização, os processos passam por etapas de higienização, identificação, organização, descrição e indexação. O trabalho também prevê a identificação de documentos cartográficos e iconográficos e a transcrição de conteúdos quando necessária. Depois de digitalizados, os arquivos serão disponibilizados gratuitamente no Portal dos Conselhos, vinculado ao Codepac, e no Acervo Histórico On-line da Câmara. A consulta poderá ser feita pela população e também por profissionais que necessitam de informações históricas e técnicas sobre bens protegidos.
Os processos de tombamento podem reunir plantas e outros documentos que auxiliam arquitetos e engenheiros em projetos de restauração, remodelação ou intervenção em imóveis protegidos. O material também pode servir de fonte para pesquisas acadêmicas e estudos sobre a formação cultural e histórica do município.
Para o presidente do Codepac, Alvaro Saviani, a parceria representa um avanço na preservação da memória de Piracicaba e amplia o acesso da população a documentos que registram décadas de proteção do patrimônio cultural. Segundo o sociólogo Guilherme Augusto Vasconcellos Isidoro, do Setor de Patrimônio Histórico da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a disponibilização online permitirá que esse conhecimento seja acessado sem a necessidade de deslocamento até o Codepac.
Além de facilitar a consulta, a digitalização contribui para preservar os documentos físicos, muitos deles produzidos há décadas e sujeitos à deterioração provocada pelo tempo e pelo manuseio. Após a conclusão de cada lote, os originais retornam ao Codepac, responsável pela guarda do acervo físico. Ao final da parceria, os documentos já digitalizados permanecerão disponíveis para consulta pública e gratuita nos ambientes previstos. A iniciativa permitirá que moradores, pesquisadores e profissionais tenham acesso mais fácil a registros que ajudam a preservar e compreender a história do patrimônio de Piracicaba.