Documentos que ajudam a contar a história do patrimônio de Piracicaba poderão ser consultados gratuitamente pela internet. O acervo reúne processos de tombamento e registros de bens culturais do município, além de pesquisas históricas, plantas e outros documentos produzidos ao longo de décadas. A digitalização será realizada por meio de uma parceria entre o Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) e o Setor de Gestão de Documentação e Arquivo da Câmara Municipal de Piracicaba. O objetivo é preservar os documentos físicos e facilitar o acesso da população ao conteúdo.

O acordo contempla documentos produzidos pelo Codepac desde 1989, ano em que ocorreu o primeiro tombamento municipal de Piracicaba, tendo como objeto o Mercado Municipal. A partir da digitalização, esse material poderá ser consultado sem que moradores, estudantes e pesquisadores precisem se deslocar até os locais responsáveis pela guarda do acervo.