Pacientes com sobrepeso ou obesidade continuaram perdendo peso após trocar medicamentos injetáveis para emagrecimento pela versão oral do Wegovy, à base de semaglutida. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (30), durante um congresso médico realizado em Milão, na Itália.
VEJA MAIS :
- Pamonha pode virar patrimônio cultural; VEJA onde comprar
- USP entra no top 150 das melhores universidades do mundo
- Pix por aproximação libera pagamentos acima de R$ 500
Perda de peso
A análise acompanhou 194 adultos que já utilizavam medicamentos injetáveis à base de semaglutida ou tirzepatida e passaram a tomar semaglutida por via oral uma vez ao dia.
Após três meses da mudança, os participantes perderam, em média, 4,1% do peso corporal, o equivalente a aproximadamente 4 quilos. O peso médio inicial era de 100,5 quilos.
Ao todo, 40,7% dos participantes perderam pelo menos 5% do peso corporal durante o período analisado.
Pílula e caneta não foram comparadas diretamente
Os resultados não significam que a versão em pílula seja mais eficaz para emagrecer do que a caneta.
A pesquisa não colocou pacientes para começar os dois tratamentos simultaneamente. O acompanhamento foi feito com pessoas que já utilizavam medicamentos injetáveis e depois trocaram para a semaglutida oral.
Por isso, os dados mostram a evolução dos pacientes após a mudança de tratamento, mas não permitem afirmar que a pílula provoque uma perda de peso maior do que as versões injetáveis.
Resultados
Além da perda de peso, 82,4% dos participantes que responderam às perguntas sobre a experiência com o tratamento relataram alguma melhora. Cerca de 69% disseram que as roupas passaram a servir melhor, enquanto aproximadamente 51% relataram mudanças relacionadas à alimentação.
Os pesquisadores também apontaram limitações na análise, incluindo o uso de informações coletadas durante atendimentos de rotina e dados relatados pelos próprios participantes.
Por que o emagrecimento é importante?
A redução de peso pode trazer benefícios para a saúde de pessoas com sobrepeso ou obesidade. A perda de uma parcela do peso corporal pode contribuir para a melhora de fatores associados à saúde metabólica e cardiovascular, como pressão arterial, controle da glicose e níveis de colesterol.
Além disso, a redução do peso pode ajudar a diminuir o risco ou a gravidade de problemas relacionados à obesidade. Os benefícios, porém, variam de acordo com cada pessoa e dependem de fatores como alimentação, atividade física, histórico de saúde e acompanhamento médico.
Obesidade tem múltiplos fatores
A obesidade é uma condição multifatorial, que pode estar relacionada a uma combinação de fatores genéticos, alimentares, metabólicos, hormonais, comportamentais, ambientais e sociais. O sedentarismo, o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, o sono inadequado e o estresse também podem contribuir para o ganho de peso.
Por isso, o desenvolvimento da obesidade não está relacionado apenas à quantidade de comida consumida ou à prática de exercícios físicos. O acompanhamento médico é importante para identificar os diferentes fatores envolvidos e definir a estratégia de tratamento mais adequada para cada pessoa.