Pacientes com sobrepeso ou obesidade continuaram perdendo peso após trocar medicamentos injetáveis para emagrecimento pela versão oral do Wegovy, à base de semaglutida. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira (30), durante um congresso médico realizado em Milão, na Itália.

A análise acompanhou 194 adultos que já utilizavam medicamentos injetáveis à base de semaglutida ou tirzepatida e passaram a tomar semaglutida por via oral uma vez ao dia.

Após três meses da mudança, os participantes perderam, em média, 4,1% do peso corporal, o equivalente a aproximadamente 4 quilos. O peso médio inicial era de 100,5 quilos.

Ao todo, 40,7% dos participantes perderam pelo menos 5% do peso corporal durante o período analisado.

Pílula e caneta não foram comparadas diretamente