A tradicional “Pamonha de Piracicaba” pode ganhar um novo reconhecimento oficial. O Codepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) aprovou, por unanimidade, a abertura do processo para registrar o “Modo de Preparo da Pamonha de Piracicaba” como patrimônio cultural do município. A decisão foi publicada no Diário Oficial na quinta-feira (24).

A aprovação ocorreu durante uma reunião ordinária do conselho realizada em 12 de junho de 2026. O pedido considera os conhecimentos, técnicas e práticas relacionados à produção da pamonha, e não um bem material. Por esse motivo, o eventual reconhecimento será enquadrado na categoria de patrimônio cultural imaterial.

A abertura do processo, porém, não significa que o registro já foi concedido. O procedimento ainda precisa seguir as etapas previstas para que o reconhecimento seja efetivado.