O Pix por aproximação poderá ser usado em transações acima de R$ 500 a partir desta quinta-feira (1º). O Banco Central retirou o teto específico que limitava cada pagamento nessa modalidade, fazendo com que ela passe a seguir a mesma lógica dos demais pagamentos via Pix. A mudança foi estabelecida pela Instrução Normativa BCB nº 746, publicada em junho.

Na prática, o consumidor deixa de encontrar uma barreira regulatória de R$ 500 apenas por escolher a aproximação para pagar. O valor possível continuará dependendo dos limites definidos para a própria conta e das ferramentas disponibilizadas pelo banco ou pela instituição de pagamento. O usuário poderá solicitar alterações no limite por transação e no limite diário, conforme as opções oferecidas no aplicativo ou em outros canais da instituição.

A alteração também alcança pagamentos iniciados pela Jornada Sem Redirecionamento (JSR) do Open Finance, incluindo operações feitas por meio de carteiras digitais compatíveis. Com isso, o Banco Central busca aproximar as regras das diferentes formas de iniciação do Pix, mantendo a possibilidade de gerenciamento dos valores pelo usuário.