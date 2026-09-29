A Prefeitura de Piracicaba poderá leiloar 55 imóveis públicos distribuídos por diferentes regiões da cidade. A autorização para a alienação dos imóveis foi aprovada pela Câmara Municipal e prevê que os bens sejam colocados à venda por meio de licitação.

A relação inclui terrenos, quatro apartamentos e imóveis com edificações, localizados nas regiões Leste, Norte, Oeste, Sul e Centro. A maior concentração está na região Oeste, que reúne 30 dos 55 imóveis.

Entre os imóveis listados estão áreas de grande extensão, como uma propriedade de 15.159,20 metros quadrados na Avenida Consuelo Sunega Gibelli, na Cidade Judiciária; outra de 13.020,91 metros quadrados na Avenida Manoel Beloto, no Bongue/Ondas; e uma área de 11.026,90 metros quadrados no Residencial Alto da Boa Vista, em Santa Terezinha.