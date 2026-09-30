30 de setembro de 2026
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OUÇA ÁUDIO: Embaixada ajudou na mudança de Lulinha para Madri

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução / Metrópoles
Mensagens de Roberta Luchsinger sobre mudança de Lulinha para Madri
Mensagens de Roberta Luchsinger sobre mudança de Lulinha para Madri

Mensagens recuperadas do celular da lobista Roberta Luchsinger mostram que o então embaixador do Brasil em Madri, Orlando Leite Ribeiro, colocou recursos e contatos da representação diplomática à disposição durante o processo de instalação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e de familiares na capital espanhola em 2025.

Segundo as mensagens divulgadas, Luchsinger participou da organização da mudança e manteve contato frequente com o diplomata ao longo do primeiro semestre daquele ano. O material indica que o apoio envolveu orientações sobre escolas, bairros e universidades, além da possibilidade de utilização de uma funcionária da embaixada para acompanhar visitas.

O Itamaraty confirmou que o setor educacional da Embaixada do Brasil em Madri prestou auxílio a Luchsinger na busca por instituições de ensino, mas negou que uma van da representação diplomática tenha sido efetivamente cedida para a compra de móveis.

Lulinha vive em Madri desde junho de 2025. A mudança também envolveu Renata Abreu Moreira, mulher do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ocorreu enquanto Luchsinger avaliava a própria transferência para a Espanha.

Apoio para escolha de escolas em Madri

Uma das conversas recuperadas mostra que, em janeiro de 2025, Orlando Leite Ribeiro se colocou à disposição para auxiliar na busca por escolas para os filhos de Luchsinger e de Lulinha.

Nas mensagens, o diplomata informou que poderia organizar uma agenda para as visitas e disponibilizar uma funcionária da embaixada para acompanhar o grupo. O conteúdo foi posteriormente encaminhado por Luchsinger para uma conversa que também incluía Renata Moreira e Lulinha.

Em dezembro de 2024, o então embaixador também havia apresentado informações sobre diferentes regiões de Madri e características dos bairros da cidade. Entre os locais mencionados estava La Moraleja, região de perfil residencial e de renda elevada onde, posteriormente, Lulinha teria se estabelecido.

A atuação de Ribeiro na Espanha ocorreu a partir de 2022. Em 2025, o diplomata foi indicado para assumir a Embaixada do Brasil na República Tcheca. O Senado aprovou a indicação em julho daquele ano, e a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.

Contato com a Universidade de Salamanca

As mensagens também mostram que a relação entre Luchsinger e o diplomata envolveu uma questão acadêmica. Em fevereiro de 2025, ela e Renata Moreira conversaram sobre instituições de ensino superior para a filha de Luchsinger, Valentina, que avaliava cursos de Direito em Madri ou na Universidade de Salamanca.

O embaixador teria ajudado na articulação de um encontro entre Luchsinger e o reitor da Universidade de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez. Em março daquele ano, a lobista voltou a procurar Ribeiro para esclarecer detalhes sobre a visita à instituição.

O episódio aparece nas mensagens como parte das tratativas relacionadas à instalação das famílias na Espanha e à escolha de instituições de ensino.

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Van da embaixada é negada pelo Itamaraty

Outro trecho das conversas envolve uma van pertencente à representação diplomática brasileira em Madri. Em junho de 2025, mensagens atribuídas a Orlando Leite Ribeiro mencionam a possibilidade de disponibilização do veículo para auxiliar Luchsinger durante a compra de móveis.

O Ministério das Relações Exteriores, porém, afirmou que a van não chegou a ser cedida ou utilizada para essa finalidade. A pasta confirmou apenas o auxílio prestado pelo setor educacional da embaixada, que mantinha contatos com escolas espanholas e poderia repassá-los à brasileira.

A diferença entre o conteúdo das mensagens e a explicação oficial do Itamaraty está relacionada justamente à utilização do veículo. Enquanto as conversas mencionam a possibilidade de apoio com uma van, o ministério afirma que não houve cessão do automóvel.

Mensagens mostram contato frequente com diplomata

A proximidade entre Luchsinger e Orlando Leite Ribeiro também aparece em outras conversas. Em março de 2025, o diplomata agradeceu a ela e a Renata Moreira por um presente e afirmou que estava auxiliando no processo de instalação em Madri.

As mensagens indicam ainda que Luchsinger manteve contato com Ribeiro enquanto organizava compromissos e atividades relacionadas à permanência na Espanha.

Em outro episódio, referente a uma viagem a Madri em setembro de 2024, aparece no celular da lobista um contato identificado como “Tiago Motorista Embaixador”. O número utilizado era espanhol e o interlocutor se comunicava em português. As informações divulgadas não esclarecem, porém, qual era exatamente o vínculo funcional desse contato com a representação diplomática.

Orlando Leite Ribeiro iniciou a carreira diplomática em 1993 e passou por diferentes funções no Ministério das Relações Exteriores. Antes de assumir a representação brasileira em Madri, também ocupou cargos ligados às relações comerciais e internacionais do governo federal. Em 2025, deixou o posto na Espanha para assumir a representação diplomática brasileira na República Tcheca, após aprovação de sua indicação pelo Senado.

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