Mensagens recuperadas do celular da lobista Roberta Luchsinger mostram que o então embaixador do Brasil em Madri, Orlando Leite Ribeiro, colocou recursos e contatos da representação diplomática à disposição durante o processo de instalação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e de familiares na capital espanhola em 2025.

Segundo as mensagens divulgadas, Luchsinger participou da organização da mudança e manteve contato frequente com o diplomata ao longo do primeiro semestre daquele ano. O material indica que o apoio envolveu orientações sobre escolas, bairros e universidades, além da possibilidade de utilização de uma funcionária da embaixada para acompanhar visitas.

O Itamaraty confirmou que o setor educacional da Embaixada do Brasil em Madri prestou auxílio a Luchsinger na busca por instituições de ensino, mas negou que uma van da representação diplomática tenha sido efetivamente cedida para a compra de móveis.