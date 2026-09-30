Mensagens recuperadas do celular da lobista Roberta Luchsinger mostram que o então embaixador do Brasil em Madri, Orlando Leite Ribeiro, colocou recursos e contatos da representação diplomática à disposição durante o processo de instalação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e de familiares na capital espanhola em 2025.
Segundo as mensagens divulgadas, Luchsinger participou da organização da mudança e manteve contato frequente com o diplomata ao longo do primeiro semestre daquele ano. O material indica que o apoio envolveu orientações sobre escolas, bairros e universidades, além da possibilidade de utilização de uma funcionária da embaixada para acompanhar visitas.
O Itamaraty confirmou que o setor educacional da Embaixada do Brasil em Madri prestou auxílio a Luchsinger na busca por instituições de ensino, mas negou que uma van da representação diplomática tenha sido efetivamente cedida para a compra de móveis.
Lulinha vive em Madri desde junho de 2025. A mudança também envolveu Renata Abreu Moreira, mulher do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ocorreu enquanto Luchsinger avaliava a própria transferência para a Espanha.
Apoio para escolha de escolas em Madri
Uma das conversas recuperadas mostra que, em janeiro de 2025, Orlando Leite Ribeiro se colocou à disposição para auxiliar na busca por escolas para os filhos de Luchsinger e de Lulinha.
Nas mensagens, o diplomata informou que poderia organizar uma agenda para as visitas e disponibilizar uma funcionária da embaixada para acompanhar o grupo. O conteúdo foi posteriormente encaminhado por Luchsinger para uma conversa que também incluía Renata Moreira e Lulinha.
Em dezembro de 2024, o então embaixador também havia apresentado informações sobre diferentes regiões de Madri e características dos bairros da cidade. Entre os locais mencionados estava La Moraleja, região de perfil residencial e de renda elevada onde, posteriormente, Lulinha teria se estabelecido.
A atuação de Ribeiro na Espanha ocorreu a partir de 2022. Em 2025, o diplomata foi indicado para assumir a Embaixada do Brasil na República Tcheca. O Senado aprovou a indicação em julho daquele ano, e a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União.
Contato com a Universidade de Salamanca
As mensagens também mostram que a relação entre Luchsinger e o diplomata envolveu uma questão acadêmica. Em fevereiro de 2025, ela e Renata Moreira conversaram sobre instituições de ensino superior para a filha de Luchsinger, Valentina, que avaliava cursos de Direito em Madri ou na Universidade de Salamanca.
O embaixador teria ajudado na articulação de um encontro entre Luchsinger e o reitor da Universidade de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez. Em março daquele ano, a lobista voltou a procurar Ribeiro para esclarecer detalhes sobre a visita à instituição.
O episódio aparece nas mensagens como parte das tratativas relacionadas à instalação das famílias na Espanha e à escolha de instituições de ensino.
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Van da embaixada é negada pelo Itamaraty
Outro trecho das conversas envolve uma van pertencente à representação diplomática brasileira em Madri. Em junho de 2025, mensagens atribuídas a Orlando Leite Ribeiro mencionam a possibilidade de disponibilização do veículo para auxiliar Luchsinger durante a compra de móveis.
O Ministério das Relações Exteriores, porém, afirmou que a van não chegou a ser cedida ou utilizada para essa finalidade. A pasta confirmou apenas o auxílio prestado pelo setor educacional da embaixada, que mantinha contatos com escolas espanholas e poderia repassá-los à brasileira.
A diferença entre o conteúdo das mensagens e a explicação oficial do Itamaraty está relacionada justamente à utilização do veículo. Enquanto as conversas mencionam a possibilidade de apoio com uma van, o ministério afirma que não houve cessão do automóvel.
Mensagens mostram contato frequente com diplomata
A proximidade entre Luchsinger e Orlando Leite Ribeiro também aparece em outras conversas. Em março de 2025, o diplomata agradeceu a ela e a Renata Moreira por um presente e afirmou que estava auxiliando no processo de instalação em Madri.
As mensagens indicam ainda que Luchsinger manteve contato com Ribeiro enquanto organizava compromissos e atividades relacionadas à permanência na Espanha.
Em outro episódio, referente a uma viagem a Madri em setembro de 2024, aparece no celular da lobista um contato identificado como “Tiago Motorista Embaixador”. O número utilizado era espanhol e o interlocutor se comunicava em português. As informações divulgadas não esclarecem, porém, qual era exatamente o vínculo funcional desse contato com a representação diplomática.
Orlando Leite Ribeiro iniciou a carreira diplomática em 1993 e passou por diferentes funções no Ministério das Relações Exteriores. Antes de assumir a representação brasileira em Madri, também ocupou cargos ligados às relações comerciais e internacionais do governo federal. Em 2025, deixou o posto na Espanha para assumir a representação diplomática brasileira na República Tcheca, após aprovação de sua indicação pelo Senado.