Um recém-nascido do sexo masculino foi encontrado carbonizado em meio a lixo e entulhos na manhã da última sexta-feira (25), na região do Recanto das Emas, no Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso como possível infanticídio e ainda tenta esclarecer se o bebê estava vivo quando foi deixado no local. O corpo foi localizado por um catador de materiais recicláveis, após a região ter sido atingida por um incêndio. A placenta permanecia junto ao corpo, indicando que se tratava de um recém-nascido.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores a reconstruir parte da ocorrência. Os registros mostram uma mulher saindo de casa durante a madrugada com uma sacola e seguindo até a área onde o corpo posteriormente foi localizado. Segundo a investigação, ela inicialmente tentou deixar o volume próximo à residência, mas depois seguiu até o ponto indicado pelo companheiro e abandonou a sacola. A polícia também identificou nas gravações um homem que, cerca de uma hora depois, colocou objetos no local e ateou fogo ao monte de lixo.

A mãe, de 35 anos, foi presa em flagrante no dia da ocorrência e inicialmente afirmou à polícia que havia sofrido um aborto espontâneo. O companheiro também foi detido. A perícia, porém, ainda precisa determinar as circunstâncias do nascimento e da morte, incluindo se a criança nasceu com vida e qual foi a causa da morte. Exames do Instituto de Medicina Legal (IML) e diligências realizadas na residência da família fazem parte da apuração.