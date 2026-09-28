Um recém-nascido do sexo masculino foi encontrado carbonizado em meio a lixo e entulhos na manhã da última sexta-feira (25), na região do Recanto das Emas, no Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso como possível infanticídio e ainda tenta esclarecer se o bebê estava vivo quando foi deixado no local. O corpo foi localizado por um catador de materiais recicláveis, após a região ter sido atingida por um incêndio. A placenta permanecia junto ao corpo, indicando que se tratava de um recém-nascido.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores a reconstruir parte da ocorrência. Os registros mostram uma mulher saindo de casa durante a madrugada com uma sacola e seguindo até a área onde o corpo posteriormente foi localizado. Segundo a investigação, ela inicialmente tentou deixar o volume próximo à residência, mas depois seguiu até o ponto indicado pelo companheiro e abandonou a sacola. A polícia também identificou nas gravações um homem que, cerca de uma hora depois, colocou objetos no local e ateou fogo ao monte de lixo.
A mãe, de 35 anos, foi presa em flagrante no dia da ocorrência e inicialmente afirmou à polícia que havia sofrido um aborto espontâneo. O companheiro também foi detido. A perícia, porém, ainda precisa determinar as circunstâncias do nascimento e da morte, incluindo se a criança nasceu com vida e qual foi a causa da morte. Exames do Instituto de Medicina Legal (IML) e diligências realizadas na residência da família fazem parte da apuração.
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Investigação busca esclarecer incêndio e morte
A pessoa que aparece nas imagens ateando fogo ao lixo ainda não foi identificada. A polícia também apura se esse homem tinha conhecimento da presença do recém-nascido no local ou se sua participação se limitou ao incêndio. Por isso, a investigação ainda não estabelece uma relação entre a ação registrada pela câmera e a morte da criança.
A ocorrência é investigada pela 27ª Delegacia de Polícia do Recanto das Emas. Além das imagens de segurança, os investigadores analisam elementos recolhidos na residência da família e aguardam os resultados dos exames periciais. A definição sobre o estado do bebê no momento do abandono é considerada fundamental para esclarecer a dinâmica do caso.
A situação judicial dos adultos envolvidos também mudou após as prisões em flagrante. Em decisão divulgada nesta segunda-feira (28), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios converteu em preventiva a prisão de Wellington Ferreira da Cruz, investigado por infanticídio. Luana da Silveira Fonseca passou a responder em liberdade, submetida a medidas cautelares. As investigações continuam para esclarecer a responsabilidade de cada envolvido e as circunstâncias da morte do recém-nascido.