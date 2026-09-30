O Brasil reúne cerca de 166,8 milhões de animais de estimação, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet). Ao mesmo tempo, o mercado ligado aos pets deve movimentar aproximadamente R$ 81 bilhões em 2026, após registrar R$ 77,96 bilhões no ano anterior. A projeção representa avanço de 4,35% em relação a 2025.
A maior parte desse dinheiro está relacionada à alimentação. O segmento de pet food responde por 52,8% da receita estimada para 2026, com aproximadamente R$ 42,9 bilhões. A venda de animais deve movimentar R$ 8,9 bilhões, enquanto a área de produtos veterinários, chamada de Pet Vet, tem previsão de alcançar R$ 8,6 bilhões. Os dados integram o estudo Faturamento e População Pet no Mundo – 2026, elaborado pela Abempet.
Entre os locais onde esses produtos e serviços chegam ao consumidor, os pequenos e médios pet shops representam 48% do faturamento, o equivalente a cerca de R$ 39 bilhões. Clínicas e hospitais veterinários aparecem depois, com estimativa de R$ 14 bilhões. O comércio eletrônico, o varejo alimentar, as megastores e outros serviços completam a movimentação do setor.
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Cães ainda são maioria entre os pets
Dentro dos lares brasileiros, os cães formam o maior grupo, com uma população estimada em 62,5 milhões. As aves ornamentais aparecem em seguida, com 44,3 milhões, enquanto os gatos somam 33,3 milhões. O levantamento também contabiliza aproximadamente 23,6 milhões de peixes e 3,1 milhões de répteis e pequenos mamíferos.
Os gatos, porém, apresentam um ritmo de crescimento superior ao registrado pela população mundial da espécie. O número de felinos no Brasil aumentou 4,5%, enquanto a população global de gatos avançou 2,3% em 2024. A própria Abempet já identificava, em levantamentos anteriores, uma expansão mais acelerada entre animais com maior adaptação a ambientes menores, incluindo gatos e pequenos répteis e mamíferos.
A distribuição dos animais também varia conforme a região brasileira. O Sudeste concentra 48,2% da população pet, seguido pelo Nordeste, com 23%; Sul, com 17,8%; Centro-Oeste, com 7,2%; e Norte, com 3,8%. Para 2026, o setor também registra crescimento nas exportações, que avançaram 12% no primeiro semestre, com predominância de produtos de alimentação animal nas vendas ao exterior.
Com uma população pet numerosa e um mercado que continua movimentando bilhões de reais, o Brasil mantém posição de destaque no cenário internacional. Os dados também mostram que, além de fazer parte da rotina de milhões de famílias, os animais de estimação movimentam uma cadeia que envolve alimentação, cuidados veterinários, comércio e serviços.