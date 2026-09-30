O Brasil reúne cerca de 166,8 milhões de animais de estimação, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet). Ao mesmo tempo, o mercado ligado aos pets deve movimentar aproximadamente R$ 81 bilhões em 2026, após registrar R$ 77,96 bilhões no ano anterior. A projeção representa avanço de 4,35% em relação a 2025.

A maior parte desse dinheiro está relacionada à alimentação. O segmento de pet food responde por 52,8% da receita estimada para 2026, com aproximadamente R$ 42,9 bilhões. A venda de animais deve movimentar R$ 8,9 bilhões, enquanto a área de produtos veterinários, chamada de Pet Vet, tem previsão de alcançar R$ 8,6 bilhões. Os dados integram o estudo Faturamento e População Pet no Mundo – 2026, elaborado pela Abempet.

Entre os locais onde esses produtos e serviços chegam ao consumidor, os pequenos e médios pet shops representam 48% do faturamento, o equivalente a cerca de R$ 39 bilhões. Clínicas e hospitais veterinários aparecem depois, com estimativa de R$ 14 bilhões. O comércio eletrônico, o varejo alimentar, as megastores e outros serviços completam a movimentação do setor.