Um crime bárbaro foi registrado às 00h51 desta terça (30) na Rua Antônio de Moraes Barros, 264, no Dois Córregos em Piracicaba.
Uma mãe foi cortada atrás da orelha e nas costas e socorrida para a Santa Casa. O filho e autor foi para UPA e depois para a cadeia por tentativa de feminicídio.
LEIA MAIS
Por volta de 00h51 desta terça-feira (30), a ROMU 85 da Guarda Civil de Piracicaba - GCs Edinaldo, Telles e Arthur - foi acionada pela Central: "Homem em surto na Rua Antônio de Moraes Barros, 264."
Quando a equipe chegou, o cenário era de horror. O indivíduo tinha acabado de esfaquear a própria mãe. Ela estava ferida, com cortes atrás da orelha e costas, provocados pelos golpes de faca. A ROMU deu voz de prisão para o filho agressor.
A vítima foi socorrida às pressas e levada para a Santa Casa. Lá, ainda abalada, contou que o filho teve um surto, pegou a faca e partiu pra cima dela!
O autor passou por avaliação na UPA Piracicamirm, recebeu alta médica e foi direto pra delegacia.
No Plantão Policial, o delegado enquadrou: tentativa de homicidio. Ele foi preso ele flagrante.