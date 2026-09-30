30 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
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FILHO EM FÚRIA

Tentou matar a própria mãe com faca: Homem é preso em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
Os GCMs encontraram muito sangue na residência.
Os GCMs encontraram muito sangue na residência.

 Um crime bárbaro foi registrado às 00h51 desta terça (30) na Rua Antônio de Moraes Barros, 264, no Dois Córregos em Piracicaba.

Uma mãe foi cortada atrás da orelha e nas costas e socorrida para a Santa Casa. O filho e autor foi para UPA e depois para a cadeia por tentativa de feminicídio.

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 Por volta de 00h51 desta terça-feira (30), a ROMU 85 da Guarda Civil de Piracicaba - GCs Edinaldo, Telles e Arthur - foi acionada pela Central: "Homem em surto na Rua Antônio de Moraes Barros, 264."

Quando a equipe chegou, o cenário era de horror. O indivíduo tinha acabado de esfaquear a própria mãe. Ela estava ferida, com cortes atrás da orelha e costas, provocados pelos golpes de faca. A ROMU deu voz de prisão para o filho agressor.

A vítima foi socorrida às pressas e levada para a Santa Casa. Lá, ainda abalada, contou que o filho teve um surto, pegou a faca e partiu pra cima dela!

O autor passou por avaliação na UPA Piracicamirm, recebeu alta médica e foi direto pra delegacia.

No Plantão Policial, o delegado enquadrou: tentativa de homicidio. Ele foi preso ele flagrante.

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