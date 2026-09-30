Uma aposentada de Piracicaba recebeu uma conta de água no valor de R$ 470.762,59, quantia muito superior às despesas habituais da residência. O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) reconheceu que a cobrança estava incorreta, identificou uma falha no hidrômetro do imóvel e informou que a fatura foi corrigida para R$ 70,51.

Eliana Aparecida Lopes mora com o marido no bairro Jardim Abaeté. Segundo ela, as contas de água da residência costumam variar entre R$ 100 e R$ 150. A surpresa veio com a fatura com vencimento em outubro, que apresentou uma cobrança próxima de meio milhão de reais.

O valor inesperado causou indignação e preocupação. Além do susto com a quantia registrada na conta, o episódio levantou questionamentos sobre a possibilidade de outros consumidores enfrentarem problemas semelhantes, principalmente pessoas em situação de maior vulnerabilidade financeira.