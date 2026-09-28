Morreu nesta segunda-feira (28), aos 97 anos, o professor aposentado Geraldo Claret de Mello Ayres, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp. Docente e pesquisador da área de Bioquímica, ele também foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) no biênio 1982-1984. O velório será realizado nesta terça-feira (29), no Cemitério da Saudade, em Piracicaba, das 7h30 às 13h. O sepultamento está marcado para as 13h.

Natural de Pirassununga (SP), Geraldo nasceu em 22 de outubro de 1928. Engenheiro-agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), na turma de 1952, também obteve doutorado em Agronomia pela instituição, em 1955, e em Bioquímica pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, em 1965.

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