Morreu nesta segunda-feira (28), aos 97 anos, o professor aposentado Geraldo Claret de Mello Ayres, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp. Docente e pesquisador da área de Bioquímica, ele também foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) no biênio 1982-1984. O velório será realizado nesta terça-feira (29), no Cemitério da Saudade, em Piracicaba, das 7h30 às 13h. O sepultamento está marcado para as 13h.
Natural de Pirassununga (SP), Geraldo nasceu em 22 de outubro de 1928. Engenheiro-agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), na turma de 1952, também obteve doutorado em Agronomia pela instituição, em 1955, e em Bioquímica pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp, em 1965.
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Sua trajetória na Unicamp começou em 1º de março de 1963. Na FOP, atuou como docente e pesquisador na área de Bioquímica e teve trabalhos científicos publicados ao longo da carreira. Permaneceu na instituição até sua aposentadoria, em 28 de outubro de 1987. Além da atuação acadêmica, Geraldo Claret de Mello Ayres teve participação na preservação da história de Piracicaba. Foi o décimo presidente do IHGP, entidade na qual esteve à frente durante o biênio de 1982 a 1984.
Geraldo morreu em Ribeirão Preto. Era viúvo de Jurema Rostom de Mello Ayres e filho de Elias de Mello Ayres e Maria Amélia de Aguiar Ayres. Deixa os filhos Maria Stella de Mello Ayres, Elias de Mello Ayres Neto, casado com Edna Ribeiro Dias, e Lilian Regina de Mello Ayres. A filha Maria de Fátima de Mello Ayres já havia falecido.
Ele também deixa os netos Paulo de Tarso e Renata, e a bisneta Alice. Ao longo da vida, conciliou a carreira de engenheiro-agrônomo com a atuação como professor universitário e pesquisador, contribuindo para a formação de diferentes gerações.